Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan takım kurmak isteyen ezeli rakipler transferde de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli takımda başkan Ali Koç , Galatasaray'ın bir numaralı hedefi olan yıldız isimle bizzat görüşecek...

15 Haziran 2019 Cumartesi 08:14 Güncelleme: 15.06.2019 08:16
Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez transferde karşı karşıya geldi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Sarı-Lacivertliler transfer hareketliliği için Eljif Elmas'ın satışını bekliyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar iç ve dış transferde birçok oyuncu ile temas halinde.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Kadrosundan bonservis getirebilecek isimler olan Eljif, Jailson ve Zajc ile yolları ayırmayı planlayan yönetim, forvet arkası pozisyonuna dünya yıldızı bir isim aldı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN