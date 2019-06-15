Hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan takım kurmak isteyen ezeli rakipler transferde de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli takımda başkan Ali Koç , Galatasaray'ın bir numaralı hedefi olan yıldız isimle bizzat görüşecek...
15 Haziran 2019 Cumartesi 08:14
Güncelleme: 15.06.2019 08:16
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Süper Lig'in iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez transferde karşı karşıya geldi...
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Gelecek sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi.
Sarı-Lacivertliler transfer hareketliliği için Eljif Elmas'ın satışını bekliyor.
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar iç ve dış transferde birçok oyuncu ile temas halinde.
Kadrosundan bonservis getirebilecek isimler olan Eljif, Jailson ve Zajc ile yolları ayırmayı planlayan yönetim, forvet arkası pozisyonuna dünya yıldızı bir isim aldı.