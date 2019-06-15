Hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan takım kurmak isteyen ezeli rakipler transferde de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli takımda başkan Ali Koç , Galatasaray'ın bir numaralı hedefi olan yıldız isimle bizzat görüşecek...