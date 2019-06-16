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16 Haziran 2019, Pazar
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’a kadar 246 milyon TL gerekiyor

30 Haziran’a kadar 246 milyon TL gerekiyor

'da muhalefetin gündemi mahkeme ve ... Yönetimin gündemi ise Başkan 'in de ifade ettiği gibi ödemeler... Geç kalmadan ödeme yapılacak ve ’ya bildirimde bulunulacak.

'da muhalefetin gündemi mahkeme ve ... Yönetimin gündemi ise Başkan 'in de ifade ettiği gibi ödemeler... Sarı-kırmızılı kulübün 'a kadar 246 milyon TL ödeme yapması gerekiyor. Bu rakamın 198 milyon TL'si futbol şubesi ödemelerini kapsıyor. ile imzalanan yapılandırma anlaşması gereği yönetim CFCB'ye (UEFA Club Financial Control Body) yapacağı bildirim nedeniyle geç kalma riskini almak istemiyor. Geri kalan 48 milyon TL'lik kısım ise vergi ve amatör branşlar için... Paranın bulunması için yoğun çaba harcanıyor.
  1. 16.6.2019
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