Banega Cimbom'a doğru!

Galatasaray'da transfer gündeminin birinci sırasına Ever Banega yerleşti. Stoke City'nin Badou Ndiaye'yi yeniden kiralamaya yanaşmamasının ardından arayışlara başlayan sarı-kırmızılılar, Banega'nın menajerini İstanbul'a getirdi. Arjantinli ön liberonun yıllık 3.5 milyon euro teklifi kabul ettiği belirtilirken 1 milyon euro'luk imza parası talebinin ise bonuslar aracılığıyla kapatılması planlanıyor. Bu gelişmenin ardından gözler Sevilla'ya çevrildi.

İspanyol ekibiyle görüşmeleri başkan yardımcısı Yusuf Günay ve idari menajer Şükrü Hanedar yönetiyor. 30 yaşındaki oyuncu ile anlaşılmasının ardından 500 bin euro artışa gidilerek Sevilla'ya da 5.5 milyon euro önerildiği bildirildi. İlk görüşmede 7 milyon euro fiyat çeken İspanyollarla kısa bir süre içinde ortak noktada buluşulması bekleniyor. Bu arada Sevilla 1 yıl sözleşmesi kalan Ever Banega'yı satarak para kazanmayı hedefliyor.

BOCA'YA HAYIR!

Ever Banega'ya Galatasaray ile birlikte Boca Juniors da talip olurken 30 yaşındaki orta saha, "Arjantin'e kesinlikle dönmüyorum, Avrupa'da kalacağım" diyerek ülkesine dönmeyi düşünmediğini açıkladı.

ÇOK RAHATIM

Arjantın'de Canal 3'e konuşan Banega, "Sevilla'da mutuyum ve orada olacağım. Bu konuda çok rahatım. Hala sözleşmem devam ediyor ama yarın neler olacağını da bilemiyorum" diyerek G.Saray'a da açık kapı bıraktı.