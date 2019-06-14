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14 Haziran 2019, Cuma
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Banega Cimbom'a doğru!

Banega Cimbom'a doğru!

’a gelen başarılı orta sahanın menajeri ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılı ekip, ile görüşmelere başladı. ekibine yapılan teklif 5.5 milyon euro’ya çıkarıldı.

'da transfer gündeminin birinci sırasına yerleşti. 'nin Badou Ndiaye'yi yeniden kiralamaya yanaşmamasının ardından arayışlara başlayan sarı-kırmızılılar, Banega'nın menajerini 'a getirdi. Arjantinli ön liberonun yıllık 3.5 milyon euro teklifi kabul ettiği belirtilirken 1 milyon euro'luk imza parası talebinin ise bonuslar aracılığıyla kapatılması planlanıyor. Bu gelişmenin ardından gözler 'ya çevrildi.

ekibiyle görüşmeleri başkan yardımcısı Yusuf Günay ve idari menajer Şükrü Hanedar yönetiyor. 30 yaşındaki oyuncu ile anlaşılmasının ardından 500 bin euro artışa gidilerek Sevilla'ya da 5.5 milyon euro önerildiği bildirildi. İlk görüşmede 7 milyon euro fiyat çeken İspanyollarla kısa bir süre içinde ortak noktada buluşulması bekleniyor. Bu arada Sevilla 1 yıl sözleşmesi kalan Ever Banega'yı satarak para kazanmayı hedefliyor.

BOCA'YA HAYIR!
Ever Banega'ya Galatasaray ile birlikte da talip olurken 30 yaşındaki orta saha, "Arjantin'e kesinlikle dönmüyorum, Avrupa'da kalacağım" diyerek ülkesine dönmeyi düşünmediğini açıkladı.

ÇOK RAHATIM
Arjantın'de Canal 3'e konuşan Banega, "Sevilla'da mutuyum ve orada olacağım. Bu konuda çok rahatım. Hala sözleşmem devam ediyor ama yarın neler olacağını da bilemiyorum" diyerek G.Saray'a da açık kapı bıraktı.

  1. 14.6.2019
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