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13 Haziran 2019, Perşembe
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'da son dakika! Karar verildi...

Galatasaray'da son dakika! Karar verildi...

'da yönetimin idari açıdan ibra edilmemesi sonrası yönetim mahkemeye başvurmuştu. Sarı kırmızılı idareciler, mahkeme aracılığıyla idari ibrasızlık kararına tedbir koydurmuştu. Tedbirin devam edip etmemesiyle ilgili bugün verilecek karar merakla bekleniyordu. Ancak duruşmanın ertelendiği açıklandı.

14. , 'daki idari ibrasızlık kararıyla ilgili bugün 11.00'de yapılması planlanan duruşmayı erteledi.

GALATASARAY'DA TEDBİR KARARI NE OLDU?

Tedbir kararının iptali davası bugün saat 11:00'de Çağlayan Adliyesi B Blok 6.katındaki 14.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşecekti. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Galatasaray'daki idari ibrasızlık kararıyla ilgili bugün yapılması gereken duruşma ertelendi. Mahkeme hakiminin seçimler nedeniyle izinli olması nedeniyle duruşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Galatasaray'da kritik duruşma ileri tarihe ertelendi

ŞİMDİ NE OLACAK?

Galatasaray yönetimi, mahkemenin tedbir kararını iptal etmesi halinde seçime gitmek zorunda kalacak. Tedbir kararı iptal edilmezse mevcut yönetim görevine aynı şekilde devam edecek.

Galatasaray'da transfere tedbir mi geliyor?

  1. 13.06.2019
  2. Güncelleme: 13.06.2019 12:34
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