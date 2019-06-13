Galatasaray'da son dakika! Karar verildi...

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'daki idari ibrasızlık kararıyla ilgili bugün 11.00'de yapılması planlanan duruşmayı erteledi.



GALATASARAY'DA TEDBİR KARARI NE OLDU?

Tedbir kararının iptali davası bugün saat 11:00'de Çağlayan Adliyesi B Blok 6.katındaki 14.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşecekti. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Galatasaray'daki idari ibrasızlık kararıyla ilgili bugün yapılması gereken duruşma ertelendi. Mahkeme hakiminin seçimler nedeniyle izinli olması nedeniyle duruşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?



Galatasaray yönetimi, mahkemenin tedbir kararını iptal etmesi halinde seçime gitmek zorunda kalacak. Tedbir kararı iptal edilmezse mevcut yönetim görevine aynı şekilde devam edecek.