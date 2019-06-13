Galatasaray'da son dakika! Karar verildi...
Galatasaray'da yönetimin idari açıdan ibra edilmemesi sonrası yönetim mahkemeye başvurmuştu. Sarı kırmızılı idareciler, mahkeme aracılığıyla idari ibrasızlık kararına tedbir koydurmuştu. Tedbirin devam edip etmemesiyle ilgili bugün verilecek karar merakla bekleniyordu. Ancak duruşmanın ertelendiği açıklandı.
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'daki idari ibrasızlık kararıyla ilgili bugün 11.00'de yapılması planlanan duruşmayı erteledi.
GALATASARAY'DA TEDBİR KARARI NE OLDU?
Tedbir kararının iptali davası bugün saat 11:00'de Çağlayan Adliyesi B Blok 6.katındaki 14.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşecekti. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Galatasaray'daki idari ibrasızlık kararıyla ilgili bugün yapılması gereken duruşma ertelendi. Mahkeme hakiminin seçimler nedeniyle izinli olması nedeniyle duruşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Galatasaray yönetimi, mahkemenin tedbir kararını iptal etmesi halinde seçime gitmek zorunda kalacak. Tedbir kararı iptal edilmezse mevcut yönetim görevine aynı şekilde devam edecek.
- 13.06.2019
- Güncelleme: 13.06.2019 12:34
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Fener'e Guzman önerisi
Toplam 1
Yorum
Balaban Beyi Olursa bu futbolcu işe yarar. Yaşı da genç. FENERBAHÇE'ye EMEKLİLİK ÇAĞI GELMİŞ TOPÇULARDAN HAYIR GELMEZ....
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Fenerbahçe için Tyler Boyd iddiası
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Yorum
taraftar Yönetime yakışan transfer , bu sene de küme düşmemeye oynayan kadro kuruluyor tebrikler.
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Mehmet Topal: O karakterde değilim
Toplam 1
Yorum
taraftar Bir an önce gitmeni istiyoruz.
Galatasaray'da son dakika! Karar verildi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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