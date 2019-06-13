Galatasaray'da kritik duruşma ileri tarihe ertelendi
Galatasaray'da yönetim ibrasızlığına ilişkin, İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün yapılması beklenen duruşma ertelendi. Peki duruşma neden ertelendi? A Spor muhabiri Emre Kaplan detayları aktardı...
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