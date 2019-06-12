Seçim için geri sayım
12 Haziran 2019, Çarşamba
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için geri sayım

Seçim için geri sayım

’da gözler mahkeme kararında. Yarın çıkacak sonuca göre sarı-kırmızılı kulüpte erken yapılabilir. Tedbir kararı çıkarsa yönetimi göreve tekrar aday olamayacak.

TEKRAR ADAY OLAMAYACAKLAR
Tedbir kararının kalkması halinde başkan , 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve şu anki mevcut yöneticiler yeni yapılacak seçimde göreve aday olamayacak. Tedbir kararı kaldırılmazsa yönetimi görevine devam edecek. Kritik bir sürece giren sarı-kırmızılı kulüp yarın mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.

KOMBİNELERE BÜYÜK İLGİ
Aslan'ın 2019-20 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için indirimli kombine yenileme işlemleri başladı. Yenileme fiyatları bin 350 TL ile 6 bin 750 TL arasında. Taraftarlar kombinelere büyük ilgi gösterdi.

SON GÜN 25 HAZİRAN
Kombine yenileme hakkı olan taraftarların indirim kampanyasından 25 Haziran Salı gününe kadar faydalanabilecekleri bildirildi.

DİVAN ÖNCESİ PİKNİK KEYFİ
Divan Kurulu Haziran ayı toplantısı, bugün Florya Tesisleri'nde yapılacak. Toplantı öncesi toplu piknik ve barbekü partisi programın parçası olacak. , 13.30'da Florya Salonu'nda toplanacak.

  1. 12.6.2019
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