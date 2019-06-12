Seçim için geri sayım
Galatasaray’da gözler mahkeme kararında. Yarın çıkacak sonuca göre sarı-kırmızılı kulüpte erken seçim yapılabilir. Tedbir kararı çıkarsa Mustafa Cengiz yönetimi göreve tekrar aday olamayacak.
TEKRAR ADAY OLAMAYACAKLAR
Tedbir kararının kalkması halinde başkan Mustafa Cengiz, 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve şu anki mevcut yöneticiler yeni yapılacak seçimde göreve aday olamayacak. Tedbir kararı kaldırılmazsa Galatasaray yönetimi görevine devam edecek. Kritik bir sürece giren sarı-kırmızılı kulüp yarın mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.
KOMBİNELERE BÜYÜK İLGİ
Aslan'ın 2019-20 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için indirimli kombine yenileme işlemleri başladı. Yenileme fiyatları bin 350 TL ile 6 bin 750 TL arasında. Taraftarlar kombinelere büyük ilgi gösterdi.
SON GÜN 25 HAZİRAN
Kombine yenileme hakkı olan taraftarların indirim kampanyasından 25 Haziran Salı gününe kadar faydalanabilecekleri bildirildi.
DİVAN ÖNCESİ PİKNİK KEYFİ
Divan Kurulu Haziran ayı toplantısı, bugün Florya Tesisleri'nde yapılacak. Toplantı öncesi toplu piknik ve barbekü partisi programın parçası olacak. Divan Kurulu, 13.30'da Florya Basketbol Salonu'nda toplanacak.
- 12.6.2019
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Yorum
AYDIN KOYUNCU OYNAMAMASI BÜYÜK KAYIP OLUR.AMA TABİİ Kİ ÖNCE SPORCU SAĞLIĞI GELİR
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cr7 endişelenmeyin sadece cengizimiz yok
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Galatasaray ile adı anılan Şener Özbayraklı Fenerbahçeli fotoğraflarını sildi
Toplam 4
Yorum
mehmet kadro derinliğinde olması gereken tam bir profesyonel.hayırlı takımımıza.
Seçim için geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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