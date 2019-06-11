Ve Yunus Akgün tamam! 4 yıllık imza... Galatasaray son dakika transfer haberleri
11 Haziran 2019, Salı
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Ve tamam! 4 yıllık imza... son dakika haberleri

Ve Yunus Akgün tamam! 4 yıllık imza... Galatasaray son dakika transfer haberleri

'ın gidişinden ders çıkaran Galatasaraylı idareciler, devi Anderlecht'in takibinde bulunan 'e 4 yıllık imza attırdı. Yeni sözleşmeye serbest kalma maddesi de koymayan 'da teknik direktör 'in de futbolcusuna daha fazla sorumluluk vereceği öğrenildi.

Bir yandan dış transferde adım atmak için çalışmalarını hızlandıran , diğer bir yandan da eldeki oyuncuların durumunu masaya yatırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, ilk olarak 'deki tehlikeyi bertaraf etti.

Cim-Bom, sözleşmesi sezon sonunda biten ve başta Anderlecht olmak üzere Avrupa kulüplerinin radarında olan 18 yaşındaki genç yıldızının sözleşmesini 4 sene uzatarak önlemini erkenden aldı. Galatasaray bir taraftan Yunus Akgün'ün yakın zamanda başka bir kulübe transferinin böylece önüne geçerken diğer taraftan da geleceğe ve yerliye yatırım yaptı. Sarı-kırmızılı takımda asgari ücret ile oynayan Yunus'un yeni sözleşmeyle beraber ücretinin 500 bin liraya yakın bir rakam olacağı belirtildi. Ayrıca genç futbolcunun performansına göre ücretinde ciddi iyileştirmeler de yapılacağı belirtildi.

KUPADA 4 GOL

Galatasaray'da sözleşmesi 2024'e kadar uzatılan Yunus Akgün'ün kontratında çıkış maddesi de bulunmayacak. Sarı-kırmızılılar büyük bir potansiyel olarak görülen genç yeteneğinin mukavelesine serbest kalır maddesi koymadı. Bunun nedeni ise 'ta yaşananlar. Ozan için ilk önce ciddi rakamlar konuşulurken 7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ancak genç futbolcu kulübüne para kazandırmak için bunun üzerinde bir rakama gitmeyi kabul etmişti.

Devre arasında 'nın köklü ekiplerinden Anderlecht ile adı anılan Yunus'un bonservisi için 3-3.5 milyon euro civarında bir rakam konuşuluyordu. Milliyet'te yer alan habere göre; 'in yaz kampıyla beraber Yunus'un üzerinde daha çok duracağı ve yeni sezonda genç futbolcuya daha fazla zaman vereceği belirtildi.

Geride bıraktığımız sezon kupada 529 dakika şans bulan Yunus Akgün 4 golle atarken ligde toplamda 11 maçta 171 dakika süre alabilmişti.

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