Galatasaray Salih Uçan'ı gündemine aldı
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporlarına göre hareket eden sarı-kırmızılılar çok konuşulucak bir ismi transfer gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
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