Şener Özbayraklı imzayı atıp askere gidiyor – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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imzayı atıp askere gidiyor

Şener Özbayraklı imzayı atıp askere gidiyor

'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek bugün resmi sözleşmeye imza atacak.

'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek bugün resmi sözleşmeye imza atacak. 3 senelik mukavele yapacak olan milli futbolcu, daha sonra bedelli askerlik görevini yerine getirmek için 21 günlüğüne birliğine teslim olacak.

  1. 10.6.2019
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