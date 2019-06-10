Şener Özbayraklı imzayı atıp askere gidiyor
Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı bugün resmi sözleşmeye imza atacak.
Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı bugün resmi sözleşmeye imza atacak. 3 senelik mukavele yapacak olan milli futbolcu, daha sonra bedelli askerlik görevini yerine getirmek için 21 günlüğüne birliğine teslim olacak.
- 10.6.2019
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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