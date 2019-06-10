Şener Özbayraklı imzayı atıp askere gidiyor

Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı bugün resmi sözleşmeye imza atacak. 3 senelik mukavele yapacak olan milli futbolcu, daha sonra bedelli askerlik görevini yerine getirmek için 21 günlüğüne birliğine teslim olacak.