Fernando Muslera’ya 10 milyon euro – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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’ya 10 milyon euro

Fernando Muslera’ya 10 milyon euro

'da Younes , ve 'nin satılmasının düşünüldüğü ortamda 'nın adı bir kez daha gündeme geldi.

Younes , ve 'nin satılmasının düşünüldüğü ortamda Muslera'nın adı bir kez daha gündeme geldi. Uruguaylı kalecinin talibi 'un 10 milyon euro'ya kadar çıktığı iddiaları Arjantin'de konuşulsa da 'a henüz böyle bir teklifin gelmediği bildirildi.

YA VOLKAN YA DA FATİH

'yı asla kaybetmek istemeyen Galatasaray'ın transferi kaçınılmaz olması durumunda gidişine onay vereceği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, gündemindeki isimlerin Akhisarspor'dan Fatih Öztürk ve Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan olduğu bildirildi.

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  1. 6.6.2019
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