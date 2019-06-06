Fernando Muslera’ya 10 milyon euro

Younes Belhanda, Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli'nin satılmasının düşünüldüğü ortamda Muslera'nın adı bir kez daha gündeme geldi. Uruguaylı kalecinin talibi Boca Juniors'un 10 milyon euro'ya kadar çıktığı iddiaları Arjantin'de konuşulsa da Galatasaray'a henüz böyle bir teklifin gelmediği bildirildi.

YA VOLKAN YA DA FATİH



Fernando Muslera'yı asla kaybetmek istemeyen Galatasaray'ın transferi kaçınılmaz olması durumunda gidişine onay vereceği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, gündemindeki isimlerin Akhisarspor'dan Fatih Öztürk ve Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan olduğu bildirildi.