Ever Banega'nın menajeri konuştu! Galatasaray...
A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel, Son Sayfa programına canlı yayında bağlanarak Galatasaray'ın Banega transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Baransel, "Santiago Hirsig'a Galatasaray'ın Banega'ya bir ilgisi olup olmadığını ve kendilerine herhangi bir teklif gelip gelmediğini sordum. Hirsig; Evet Ever Banega'ya Galatasaray'ın ilgisi olduğunu haberlerini bizde duyuyoruz ancak bize Galatasaray cephesinden henüz resmi bir teklif gelmediğini söyledi." ifadelerini kullandı.
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