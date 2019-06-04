Kamp yeri bakılıyor – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
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Kamp yeri bakılıyor

Kamp yeri bakılıyor

, Temmuz ayında kamp yapacağı yer için iki ülkeye bakıyor. Geçtiğimiz hafta içinde antrenör ve idari menajer , ile 'ya giderek kamp yerlerini incelediler.

, Temmuz ayında kamp yapacağı yer için iki ülkeye bakıyor. Geçtiğimiz hafta içinde antrenör ve idari menajer , ile 'ya giderek kamp yerlerini incelediler. Sahalar ve otel konusunda bir rapor hazırladılar. Teknik direktör son kararı verecek. İmparator, 'da ailesi ile birlikte bayram tatilini geçirecek. Ardından 'a dönüp kamp yerini belirleyecek.
  1. 4.6.2019
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