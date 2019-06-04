Kamp yeri bakılıyor
Galatasaray, Temmuz ayında kamp yapacağı yer için iki ülkeye bakıyor. Geçtiğimiz hafta içinde antrenör Levent Şahin ve idari menajer Şükrü Hanedar, İtalya ile Avusturya'ya giderek kamp yerlerini incelediler.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
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10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
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ozi fiko 2 milyon vermiştir
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