Cimbom'a eski yıldızı Sneijder’den mesaj var – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
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Cimbom'a eski yıldızı ’den mesaj var

Cimbom'a eski yıldızı Sneijder’den mesaj var

Melo'yu beklemeye alan 'a bir başka eski oyuncusu 'den de mesaj geldi. Hollandalı yıldız, Al Gharaffa ile sözleşmesinin ay sonunda biteceğini, en azından 1 yıl daha oynayacak gücü olduğunu iletti.

Melo'yu beklemeye alan 'a bir başka eski oyuncusu 'den de mesaj geldi. Hollandalı yıldız, Al Gharaffa ile sözleşmesinin ay sonunda biteceğini, en azından 1 yıl daha oynayacak gücü olduğunu iletti. Taraftar, Sneijder'i yeniden izlemek istiyor ama Terim'in de çok sevmesine rağmen teklife 'Evet demesi beklenmiyor.?

MİYASHİRO'YA YAKIN TAKİP
Nagatomo'nun tavsiyesiyle Polonya'da devam eden U20 'nda yakından takip edilen Japon Miyashiro 0-0 biten maçında forma şansı bulamadı. 3-0 kazanılan karşısında attığı 2 golle dikkat çekse de İtalya maçında şans bulamaması kafaları karıştırdı. Scout ekibi oyuncuyu izlemeye devam edecek.

AGRESİFLİK ÖN PLANDA
Galatasaray'ı bu sezon başarıya taşıyan isimlerin başında gelen Sofiane Feghouli, 'de büyük rekabet bir rekabet olduğunu ifade etti. Son güne kadar şampiyonluk yarışının sürdüğünü kaydeden Cezayirli futbolcu, ligini, 'Agresifliğin ve taktiğin ön planda olduğu en iyi lig olarak' tanımladı. "Türkiye'nin, İtalya, , , ve 'dan sonra en iyi lig olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

  1. 4.6.2019
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