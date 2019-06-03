Galatasaray'ın golcüsü Diagne'ye Çin'den talip var!
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne'ye Çin kulübü takımlarından Guangzhou Evergrande talip oldu. Çin kulübü yetkilileri golcü futbolcuyu gündemine aldı.
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne'ye Çin kulübü takımlarından Guangzhou Evergrande talip oldu. Çin kulübü yetkilileri golcü futbolcuyu gündemine aldı.
Kostas Mitroglou ile yollarını ayrımayı planlayan Galatasaray'da diğer bir golcüsü Mbaye Diagne de takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Buna göre Senegalli futbolcuya Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande takımı talip oldu. Sarı-kırmızılılar, bonuslarla birlikte 13 milyon euroya transfer ettiği Mbaye Diagne'yi ona yakın bir bonservis bedeli ile transferine izin verecek.
Senegalli futbolcu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 30 golle gol krallığına ulaşmıştı.
- 03.06.2019
- Güncelleme: 03.06.2019 22:14
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
Galatasaray'ın golcüsü Diagne'ye Çin'den talip var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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