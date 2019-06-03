Galatasaray'ın golcüsü Diagne'ye Çin'den talip var!
03 Haziran 2019, Pazartesi
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'ın golcüsü Diagne'ye 'den talip var!

Galatasaray'ın golcüsü Diagne'ye Çin'den talip var!

'ın golcü futbolcusu 'ye kulübü takımlarından talip oldu. Çin kulübü yetkilileri golcü futbolcuyu gündemine aldı.

'ın golcü futbolcusu 'ye kulübü takımlarından talip oldu. Çin kulübü yetkilileri golcü futbolcuyu gündemine aldı.

Galatasaray'ın golcüsü Diagne'ye Çin'den talip var!


Kostas Mitroglou ile yollarını ayrımayı planlayan Galatasaray'da diğer bir golcüsü Mbaye Diagne de takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Buna göre Senegalli futbolcuya Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande takımı talip oldu. Sarı-kırmızılılar, bonuslarla birlikte 13 milyon euroya transfer ettiği Mbaye Diagne'yi ona yakın bir bonservis bedeli ile transferine izin verecek.


Senegalli futbolcu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 30 golle gol krallığına ulaşmıştı.

  1. 03.06.2019
  2. Güncelleme: 03.06.2019 22:14
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