Galatasaray'ın golcüsü Diagne'ye Çin'den talip var!

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne'ye Çin kulübü takımlarından Guangzhou Evergrande talip oldu. Çin kulübü yetkilileri golcü futbolcuyu gündemine aldı.



Kostas Mitroglou ile yollarını ayrımayı planlayan Galatasaray'da diğer bir golcüsü Mbaye Diagne de takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Buna göre Senegalli futbolcuya Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande takımı talip oldu. Sarı-kırmızılılar, bonuslarla birlikte 13 milyon euroya transfer ettiği Mbaye Diagne'yi ona yakın bir bonservis bedeli ile transferine izin verecek.



Senegalli futbolcu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 30 golle gol krallığına ulaşmıştı.