Babel imzaya gel – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Babel imzaya gel

Babel imzaya gel

, uzun süredir temas halinde olduğu 'de mutlu sona ulaştı. Hollandalı yıldızın menajeri ile yapılan son görüşmede tüm pürüzler çözüldü ve transferin önünde engel kalmadı.

Cimbom, uzun süredir temas halinde olduğu 'de mutlu sona ulaştı. Hollandalı yıldızın menajeri ile yapılan son görüşmede tüm pürüzler çözüldü ve transferin önünde engel kalmadı.

Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılı yönetim 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu imza için 'a davet etti. Bonservisi elinde olan Babel önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
  1. 3.6.2019
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