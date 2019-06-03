Babel imzaya gel
Galatasaray , uzun süredir temas halinde olduğu Ryan Babel'de mutlu sona ulaştı. Hollandalı yıldızın menajeri Winnie Haatrecht ile yapılan son görüşmede tüm pürüzler çözüldü ve transferin önünde engel kalmadı.
Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılı yönetim 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu imza için İstanbul'a davet etti. Bonservisi elinde olan Babel önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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