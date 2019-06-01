Mbaye Diagne formayı giydi!

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, sosyal medyadan bir canlı yayın yaptı. Diagne bu yayında Konyaspor forması giyerek takipçilerini şaşırttı.

Canlı yayın sırasında üzerinde Süper Lig ekibi Konyaspor'un forması olan Diagne, çok konuşuldu.