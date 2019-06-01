Mbaye Diagne formayı giydi!
Süper Lig'in 2018-19 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı kırmızılılarda gol kralı olan Mbaye Diagne sosyal medya hesabında taraftarlara yaptığı canlı yayında Konyaspor forması giydi.
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, sosyal medyadan bir canlı yayın yaptı. Diagne bu yayında Konyaspor forması giyerek takipçilerini şaşırttı.
Canlı yayın sırasında üzerinde Süper Lig ekibi Konyaspor'un forması olan Diagne, çok konuşuldu.
- 01.06.2019
- Güncelleme: 01.06.2019 18:41
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
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