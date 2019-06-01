Galatasaray'ın golcüsü Diagne canlı yayında o formayı giydi!
01 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Mbaye Diagne formayı giydi!

Mbaye Diagne formayı giydi!

Mbaye Diagne formayı giydi!

Süper Lig'in 2018-19 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı kırmızılılarda gol kralı olan Mbaye Diagne hesabında taraftarlara yaptığı canlı yayında forması giydi.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, sosyal medyadan bir canlı yayın yaptı. Diagne bu yayında forması giyerek takipçilerini şaşırttı.

Canlı yayın sırasında üzerinde Süper Lig ekibi Konyaspor'un forması olan Diagne, çok konuşuldu.

  1. 01.06.2019
  2. Güncelleme: 01.06.2019 18:41
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mbaye Diagne formayı giydi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN