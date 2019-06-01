Son dakika: Şener Özbayraklı Galatasaray'da! Transfer haberleri... - Fotomaç
01 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Son dakika: Şener Özbayraklı Galatasaray'da! Transfer haberleri...

Son dakika: Şener Özbayraklı Galatasaray'da! Transfer haberleri...

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı. Mutabakat detayları belli olurken Şener Özbayraklı'nın maaş ayrıntıları da belli oldu. İşte ayrıntılar...

1 Haziran 2019 Cumartesi 17:44 Güncelleme: 01.06.2019 17:45
Son dakika: Şener Özbayraklı Galatasaray'da! Transfer haberleri...

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaşmaya vardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Şener Özbayraklı Galatasaray'da! Transfer haberleri...

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcularından Şener Özbayraklı, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son dakika: Şener Özbayraklı Galatasaray'da! Transfer haberleri...

29 yaşındaki sağ bek sarı lacivertli ekipte resmi olmayan rakamlara göre; 1.5 milyon euro kazanıyordu.

Son dakika: Şener Özbayraklı Galatasaray'da! Transfer haberleri...

Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den aldığı ücretten daha az kazanacağı ve TL cinsinden sözleşme yapılacağı öğrenildi.

Son dakika: Şener Özbayraklı Galatasaray'da! Transfer haberleri...

Şener Özbayraklı geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta forma giymişti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN