Cimbom’a bir ‘kral’ daha

Diagne'nin elden çıkarılması halinde yeni golcü adayları üzerinde şimdiden çalışmaya başlayan Galatasaray, Radamel Falcao'dan sonra bir yıldızı da gündemine aldı. Sızan bilgilere göre Fatih Terim, sezon başından beri yakından takip ettiği PSV'nin 28 yaşındaki kaptanı Luuk de Jong için nabız yoklanmasını istedi. Bu sezon 34 maçta 28 gol atarak Tadic'le birlikte gol kralı olan De Jong'un adı Real Madrid'le de anılıyor.