Cimbom’a bir ‘kral’ daha
Diagne'nin elden çıkarılması halinde yeni golcü adayları üzerinde şimdiden çalışmaya başlayan Galatasaray, Radamel Falcao'dan sonra bir yıldızı daha gündemine aldı.
Diagne'nin elden çıkarılması halinde yeni golcü adayları üzerinde şimdiden çalışmaya başlayan Galatasaray, Radamel Falcao'dan sonra bir yıldızı da gündemine aldı. Sızan bilgilere göre Fatih Terim, sezon başından beri yakından takip ettiği PSV'nin 28 yaşındaki kaptanı Luuk de Jong için nabız yoklanmasını istedi. Bu sezon 34 maçta 28 gol atarak Tadic'le birlikte gol kralı olan De Jong'un adı Real Madrid'le de anılıyor.
- 30.5.2019
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Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
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Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
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Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
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Yorum
karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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