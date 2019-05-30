Cimbom’a bir ‘kral’ daha – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Cimbom’a bir ‘kral’ daha

Cimbom’a bir ‘kral’ daha

Diagne'nin elden çıkarılması halinde yeni golcü adayları üzerinde şimdiden çalışmaya başlayan , 'dan sonra bir yıldızı daha gündemine aldı.

Diagne'nin elden çıkarılması halinde yeni golcü adayları üzerinde şimdiden çalışmaya başlayan , 'dan sonra bir yıldızı da gündemine aldı. Sızan bilgilere göre , sezon başından beri yakından takip ettiği PSV'nin 28 yaşındaki kaptanı Luuk de Jong için nabız yoklanmasını istedi. Bu sezon 34 maçta 28 gol atarak Tadic'le birlikte gol kralı olan De Jong'un adı 'le de anılıyor.

  1. 30.5.2019
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