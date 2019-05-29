Onyekuru'nun geleceği belli oldu!

PES ETMEK YOK

"Rüya gibi bir sezon oldu. İlk sezonda iki kupa kazanıyorsunuz. Hem çok mutluyum hem de Hoca'ma çok teşekkür ediyorum bundan dolayı. Fatih Terim'den birçok şey öğrendim. Ama tabii ki en fazla öğrendiğim şey, kendi kabiliyetlerine güvenmen, kendi kabiliyetlerine inanman. Bunun üzerine gitmen. Takımın sana ihtiyacı olduğu zamanlarda sorumluluk alıp ortaya çıkman. Eğer Fatih Hoca ile çalışıyorsanız pes etmek, ümitsizliğe kapılmak gibi bir lüksünüz yok."