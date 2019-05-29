Onyekuru'nun geleceği belli oldu!
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla kulüpler gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Galatasaray'da takımdaki gerekli mevkilere yapılacak takviyelerin yanı sıra birçok isimle de yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılı ekipte sezon başında Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da gösterdiği performansla göz dolduran Nijeryalı futbolcu gösterdiği bu performansla birçok kulübün de radarına girdi. İşte Onyekuru'nun açıklamaları...
PES ETMEK YOK
"Rüya gibi bir sezon oldu. İlk sezonda iki kupa kazanıyorsunuz. Hem çok mutluyum hem de Hoca'ma çok teşekkür ediyorum bundan dolayı. Fatih Terim'den birçok şey öğrendim. Ama tabii ki en fazla öğrendiğim şey, kendi kabiliyetlerine güvenmen, kendi kabiliyetlerine inanman. Bunun üzerine gitmen. Takımın sana ihtiyacı olduğu zamanlarda sorumluluk alıp ortaya çıkman. Eğer Fatih Hoca ile çalışıyorsanız pes etmek, ümitsizliğe kapılmak gibi bir lüksünüz yok."
Hazırlık dönemiyle ilgili konuşan Onyekuru "Altı ay ciddi bir sakatlık yaşadım. Geri dönmesi kolay olmuyor. İyi bir tedavi süreci geçirdim. Hazırlık kampına gittiğimizde yüzde 70 hazırdım. Türkiye'de oynadığımız hazırlık maçından önce performansım daha yükseldi. Sezonun ilk maçında yüzde 90'larıma çıktığıma inanıyorum" dedi.
TARAFTAR İNANILMAZ
Onyekuru Galatasaray taraftarına hayran. Nijeryalı "Aslında Galatasaray'a gelmeden önce taraftarlarıyla ilgili bilgim vardı. Ama buraya gelince bire bir yakından görme fırsatı yakaladım. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer oluşturuyorlar. Onlara bir kere daha teşekkür etmek istiyorum devamlı bizim yanımızda oldukları için" dedi.