Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi!
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu Özel programında Galatasaray gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Onyekuru'nun Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili konuşan Uzundurukan, "Sponspor firma Onyekuru konusunda her türlü fedakarlığı yapacağını başkana sözünü vermiş. O yüzden Onyekuru kalacak." ifadelerini kullandı.
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