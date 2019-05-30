Kurtuluş Belhanda'da
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Kurtuluş 'da

Kurtuluş Belhanda'da

FFP'ye takılmamak için Younes 'yı satmayı planlıyor. Galatasaray, Faslı oyuncuyu 10 milyon Euro bonservis bedeliyle göndermeyi düşünüyor.

Sabah'ta yer alan habere gçre; Maicon için 'dan gelen 1.7 milyon Euro kiralama ücretini kasasına koyan , Luyindama'nın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandı. Yaz transfer dönemine - 3.3 milyon Euro bütçe ile girecek sarı-kırmızılı kulüp, FFP'ye takılmamak için oyuncu satışı yapmak zorunda. Bunun için görünen ilk isim ise Belhanda. Devre arasında Al-İttihad'ın kapısından dönen Belhanda'ya bir başka Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal talip oldu. G.Saray, Belhanda'nın bonservisini 10 milyon Euro olarak belirledi. Faslı 10 numara için 'e 8 milyon Euro bonservis+1.5 milyon Euro bonus ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in memnun olduğu 'dan zarar etmek istemediği için 10 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.

  1. 30.05.2019
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