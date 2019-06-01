Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine kara fırtına!

Spor Toto Süper Lig'de 31 maçta 14 gol 5 asist yaparak Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol sahibi olan Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Everton'un yüksek bonservis bedeli talep ettiği oyuncu hakkında bekleme kararı aldı. O mevkideki diğer alternatiflere yönelen Galatasaray, aradığı ismi buldu.
1 Haziran 2019 Cumartesi 21:50
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Galatasaray'da eksik bölgelere transfer harekatı başlıyor.
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Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi bitti.
Nijeryalı futbolcunun sözleşmesini elinde bulunduran Everton, yüksek bonservis bedeli talep edince iki takım arasındaki görüşmeler tıkandı.
Bunun üzerine harekete geçen Galatasaray'ın scout ekibi Fatih Terim'in aradığı ismi buldu.
Başarılı hocanın kanatlarda süratli ve adam eksiltebilen oyuncu isteği üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı scoutlar Ganalı kara fırtınayı listeye aldı.