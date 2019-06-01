Ozan Kabak bilmecesi sona erdi! Galatasaray...

Galatasaray'ın Ocak ayında Almanya Bundesliga ekibi Stutgart'a 11 milyon euro bonservis bedeli ile transfer ettiği 19 yaşındaki stoper Ozan Kabak'ın Galatasaray'a geri döneceği öne sürüldü. Stutgart'ın küme düşmesi nedeniyle Ozan Kabak'ın, Galatasaray'a kiralık olarak döneceği iddia edilmişti. İşte Ozan Kabak'ın transferindeki detaylar...
1 Haziran 2019 Cumartesi 19:38
Güncelleme: 01.06.2019 20:15
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Galatasaray'da Ozan Kabak bilmecesi sona erdi.
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Sarı-kırmızılı takımdan 11 milyon euro bonservis bedeli ile Stutgart'a transfer olan milli futbolcunun geleceği merak ediliyordu.
Stuttgart'ta ligin ikinci yarısında 15 maçta forma giyen ve 3 gol kaydeden 19 yaşındaki stoper yıldızını da parlatmayı başardı.
Sakatlığı sebebiyle milli takımın aday kadrosundan çıkarılan genç yıldız adayının transferini İngilizler duyurdu.
Avrupa'dan teklifler olduğu öğrenilen Ozan Kabak'ın adı Galatasaray ile de anılıyordu. İşte transferin detayları...