Ozan Kabak bilmecesi sona erdi! Galatasaray...

Galatasaray'ın Ocak ayında Almanya Bundesliga ekibi Stutgart'a 11 milyon euro bonservis bedeli ile transfer ettiği 19 yaşındaki stoper Ozan Kabak'ın Galatasaray'a geri döneceği öne sürüldü. Stutgart'ın küme düşmesi nedeniyle Ozan Kabak'ın, Galatasaray'a kiralık olarak döneceği iddia edilmişti. İşte Ozan Kabak'ın transferindeki detaylar...

1 Haziran 2019 Cumartesi 19:38 Güncelleme: 01.06.2019 20:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





