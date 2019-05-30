Galatasaray'dan Bruma için sürpriz teklif!

Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmayı başardığı için Bruma için 500 bin euro'luk bonus alma hakkını kazandı. Galatasaray yönetimi bunun üzerine Almanlara sürpriz bir teklif yaptı. Zaten Leipzig'den ayrılmak isteyen Bruma için, "500 bin euro'luk ödemeyi almayalım. Siz de Bruma'yı bize kiralayın" teklifi sunuldu. Şimdi yanıt bekleniyor.

KİRALIK AŞKLA DEVAM

Attığı kritik gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru'nun kalması için girişimler başlıyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 21 yaşındaki futbolcunun bir kez daha kiralanmasını talep edecek. İdari menajer Şükrü Hanedar, transfer dönemi başlar başlamaz İngiltere'ye giderek Everton ile görüşecek. "İngiltere'de oynayamazsam Galatasaray'da kalmak isterim" diyen Nijeryalı da imzaya hazır.

DİAGNE ARIZA YAPTI

Mbaye Diagne'nin 'karın ağrısı' belli oldu... G.Saray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Senegalli golcünün, Mitroglou'dan az kazanacak olmasını kabul etmediği ve zam talep ettiği ortaya çıktı. 27 yaşındaki santrforun menajeri 2.35 milyon euro'luk maaşının 3 milyon euro'ya çıkarılmasını istedi. Aslan'da Mitroglou, gelecek sezon 2.6 milyon euro net ücret alacak.

İDOLÜ BALOTELLİ

Senagel'e giden Mbaye Diagne, Mario Balotelli'yi çok beğendiğini söyledi. Ülkesinde 2sTV kanalına konuşan Diagne "İdolün hangi futbolcu" sorusuna "Mario Balotelli" cevabını verdi. Senegalli, "Balotelli'nin ırkçılık karşısında gösterdiği cesareti ve ayrımcılığa karşı mücadele etme biçimini takdir ediyorum" açıklamasını yaptı.

GÖKAY'DAN 5 YILLIK İMZA

Galatasaray, 21 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kaptanı Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Açıklamada, "Galatasaray altyapısından yetişen ve 21 yaş altı takımımızın kaptanlığını yapan Gökay Güney ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandı" denildi.?

ÇALHANOĞLU SİL BAŞTAN

Kısa bir süre önce Galatasaraylı bir yöneticinin Milan Sportif Direktörü Leonardo ile görüştüğü ve Hakan Çalhanoğlu'nun istediği iddia edilmişti. Bu ismin idari menajer Şükrü Hanedar olduğu bildirildi. Hanedar'ın İtalya'dan, "Milan'da çok büyük değişikliler yaşanacak. Sürpriz olabilir" dediği ortamda Leonardo'nun istifa etmesi planları bozdu.

TERİM: İKİNCİ LİGE GİTME

Stuttgart'ın küme düşmesinden sonra yaşadığı hayal kırıklığı ile milli takıma gelen Ozan Kabak, burnundaki kırık nedeniyle affını istedi. Ozan'ın, milli takım kampına katılmak için İstanbul'a geldiğinde ilk görüştüğü ismin Terim olduğu bildirildi. Terim'in Ozan'a, "İkinci ligde kalma. Eğer istediğin bir takıma gidemezsen sana kapımız açık" mesajı verdiği bildirildi.

MELO ALBAYRAK'I ARADI

Palmeiras'la sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Felipe Melo'dan mesaj var. Abdurrahim Albayrak'ı arayan ve Galatasaray'ı çok özlediğini söyleyen Brezilyalı oyuncu, Ocak ayında Galatasaray forması giymek istediğini iletti. Paranın önemli olmadığını da sözlerine ekledi.