Galatasaray'dan Bruma için sürpriz teklif! – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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'dan Bruma için sürpriz teklif!

Galatasaray'dan Bruma için sürpriz teklif!

, Leipzig’in kapısını çaldı. Henry Onyekuru için şartları zorlayan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmayı başardığı için Bruma için 500 bin euro'luk bonus alma hakkını kazandı. yönetimi bunun üzerine Almanlara sürpriz bir teklif yaptı. Zaten Leipzig'den ayrılmak isteyen Bruma için, "500 bin euro'luk ödemeyi almayalım. Siz de Bruma'yı bize kiralayın" teklifi sunuldu. Şimdi yanıt bekleniyor.

KİRALIK AŞKLA DEVAM
Attığı kritik gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru'nun kalması için girişimler başlıyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör 'in isteği doğrultusunda 21 yaşındaki futbolcunun bir kez daha kiralanmasını talep edecek. İdari menajer , transfer dönemi başlar başlamaz 'ye giderek Everton ile görüşecek. "İngiltere'de oynayamazsam Galatasaray'da kalmak isterim" diyen Nijeryalı da imzaya hazır.

DİAGNE ARIZA YAPTI
'nin 'karın ağrısı' belli oldu... G.Saray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Senegalli golcünün, Mitroglou'dan az kazanacak olmasını kabul etmediği ve zam talep ettiği ortaya çıktı. 27 yaşındaki santrforun menajeri 2.35 milyon euro'luk maaşının 3 milyon euro'ya çıkarılmasını istedi. Aslan'da Mitroglou, gelecek sezon 2.6 milyon euro net ücret alacak.

İDOLÜ BALOTELLİ
Senagel'e giden Mbaye Diagne, 'yi çok beğendiğini söyledi. Ülkesinde 2sTV kanalına konuşan Diagne "İdolün hangi futbolcu" sorusuna "Mario Balotelli" cevabını verdi. Senegalli, "Balotelli'nin ırkçılık karşısında gösterdiği cesareti ve ayrımcılığa karşı mücadele etme biçimini takdir ediyorum" açıklamasını yaptı.

GÖKAY'DAN 5 YILLIK İMZA
Galatasaray, 21 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kaptanı ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Açıklamada, "Galatasaray altyapısından yetişen ve 21 yaş altı takımımızın kaptanlığını yapan Gökay Güney ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandı" denildi.?

ÇALHANOĞLU SİL BAŞTAN
Kısa bir süre önce Galatasaraylı bir yöneticinin Milan Sportif Direktörü Leonardo ile görüştüğü ve 'nun istediği iddia edilmişti. Bu ismin idari menajer Şükrü Hanedar olduğu bildirildi. Hanedar'ın 'dan, "Milan'da çok büyük değişikliler yaşanacak. Sürpriz olabilir" dediği ortamda Leonardo'nun istifa etmesi planları bozdu.

TERİM: İKİNCİ LİGE GİTME
Stuttgart'ın küme düşmesinden sonra yaşadığı hayal kırıklığı ile milli takıma gelen Ozan Kabak, burnundaki kırık nedeniyle affını istedi. Ozan'ın, kampına katılmak için 'a geldiğinde ilk görüştüğü ismin Terim olduğu bildirildi. Terim'in Ozan'a, "İkinci ligde kalma. Eğer istediğin bir takıma gidemezsen sana kapımız açık" mesajı verdiği bildirildi.

MELO ALBAYRAK'I ARADI
Palmeiras'la sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan 'dan mesaj var. Abdurrahim Albayrak'ı arayan ve Galatasaray'ı çok özlediğini söyleyen Brezilyalı oyuncu, Ocak ayında Galatasaray forması giymek istediğini iletti. Paranın önemli olmadığını da sözlerine ekledi.

  1. 30.5.2019
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