Ozan Kabak'tan Stuttgart'ta kalma sinyali
Stuttgart'ın Union Berlin'le karşılaştığı maçta takım arkadaşıyla çarpışması sonucu burnu kırılan Ozan Kabak, Türkiye'de ameliyat edildi. Operasyon sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Ozan Kabak, Alman taraftarlara mesaj gönderdi.
Galatasaray'dan gittiği Stuttgart'ta bireysel olarak iyi sayılacak bir performans sergileyen ancak takımı küme düşen Ozan Kabak verdiği mesaj ile takımda kalacağını ve hedefi şöyle açıkladı:
"Stuttgart'ta verdiğimiz mücadele sezonu istediğimiz şekilde tamamlamaya yetmedi. Stuttgart'ın, muhteşem taraftarımızın desteğiyle en kısa sürede hak ettiği yerde olacağına inancım tam. Bugün burnumdaki parçalı kırık için başarılı bir operasyon geçirdim. 10 gün sonra yeniden kendimi en iyi hissettiğim yere, sahalara döneceğim. Ameliyatımdan dolayı katılamadığım Milli Takım'daki arkadaşlarıma da yürekten başarılar diliyorum"
- 30.05.2019
-
Guti'den veda mesajlı paylaşım
Toplam 1
Yorum
mıstık avcının yerine guti kalsaydı daha iyiyidi
-
Cimbom’a bir ‘kral’ daha
Toplam 1
Yorum
mesut d Galatasaray a gelir mi. adam yıldız değil bildiğin güneş.
-
Abdullah Avcı Beşiktaş'ta!
Toplam 2
Yorum
mesut umarım beklediğimiz "KOLEJ TAKIMI BEŞİKTAŞ'A" kavuşuruz....
Ozan Kabak'tan Stuttgart'ta kalma sinyali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.