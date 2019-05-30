Ozan Kabak'tan Stuttgart'ta kalma sinyali 
30 Mayıs 2019, Perşembe
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'tan 'ta kalma sinyali

Ozan Kabak'tan Stuttgart'ta kalma sinyali

'ın Union Berlin'le karşılaştığı maçta takım arkadaşıyla çarpışması sonucu burnu kırılan , Türkiye'de ameliyat edildi. Operasyon sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Ozan Kabak, Alman taraftarlara mesaj gönderdi.

'dan gittiği 'ta bireysel olarak iyi sayılacak bir performans sergileyen ancak takımı küme düşen verdiği mesaj ile takımda kalacağını ve hedefi şöyle açıkladı:

"Stuttgart'ta verdiğimiz mücadele sezonu istediğimiz şekilde tamamlamaya yetmedi. Stuttgart'ın, muhteşem taraftarımızın desteğiyle en kısa sürede hak ettiği yerde olacağına inancım tam. Bugün burnumdaki parçalı kırık için başarılı bir operasyon geçirdim. 10 gün sonra yeniden kendimi en iyi hissettiğim yere, sahalara döneceğim. Ameliyatımdan dolayı katılamadığım Milli Takım'daki arkadaşlarıma da yürekten başarılar diliyorum"

  1. 30.05.2019
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