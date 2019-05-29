Galatasaray'dan 5 yıllık imza!
Galatasaray altyapısından yetişen ve U21 takımının kaptanlığını yapan Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Altyapımızdan yetişen ve U21 Takımı kaptanlığı yapan Gökay Güney ile beş yıllık yeni sözleşme imzaladık."
- 29.05.2019
- Güncelleme: 29.05.2019 15:01
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Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
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Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
Toplam 1
Yorum
Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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