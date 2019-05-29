Galatasaray'dan 5 yıllık imza!
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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'dan 5 yıllık imza!

Galatasaray'dan 5 yıllık imza!

altyapısından yetişen ve takımının kaptanlığını yapan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Altyapımızdan yetişen ve Takımı kaptanlığı yapan ile beş yıllık yeni sözleşme imzaladık."


  1. 29.05.2019
  2. Güncelleme: 29.05.2019 15:01
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