En özel kupa

İlk olarak Luyindama'dan şampiyonluk hislerini ve düşüncelerini açıklamasını istedik. Daha önce de kupa kazanmasına rağmen G.Saray'da yaşadığı sevincin farklı olduğunu söyleyen Kongolu futbolcu şunları dile getirdi: "Daha önce kupalar kaldırdım. Belçika'da Belçika Kupası'nı kazandım. Buraya geldikten sonra hemen Türkiye Kupası'nı ve lig kupasını kazandık. Afrika'da da iki kez Afrika Kupası'nı kazanmıştım. Dolayısıyla kariyerimde daha önce kupa kaldırdığımı söyleyebilirim ama Galatasaray ile bu kupaları kaldırmak benim için çok özeldi.



MUSLERA ÇOK İYİ

Transfer sürecimin büyük bir hikayesi yok. Belçika'daydım ve Belçika'da iyi oynuyordum. O dönemde diğer takımlardan da Sevilla, Krasnodar ve Alman kulüplerinde de teklifler geliyordu ve bir anda G.Saray'da teklif geldi. Tüm bu tekliflerin arasında en büyük olan G.Saray'ı tercih ettim. Burada tabi büyük biri stadının oluşu, taraftar kitlesinin büyük oluşu, stattaki ambiansta bu tercihte önemli oldu. Muslera'yı daha önceden tanımıyordum, Galatasaray'a gelmeden önce tanımıyordum. Muslera'nın çok büyük bir kaleci olduğunu söyleyebilirim."



MArcao da mevkidaşı gibi farklı hisler yaşadığını belirterek bir önceki kulübü Chaves'in küme düşmesine de değindi. 22 yaşındaki sambacı şöyle konuştu: "Hem mutluluk, hem hüzün var. Sonuçta Chaves benim için çok önemli bir kulüp. O yüzden onların küme düşmesi beni çok üzdü. Diğer taraftan da G.Saray'a geldim. Böyle büyük bir camiada şampiyonluk yaşadım. İnanılmaz mutluyum. Şu bir hafta belki hayatımda geçirdiğim en değerli bir hafta oldu. Hem kariyerimdeki ilk şampiyonluk olmasından hem de iki kupadan dolayı hayatımdaki en değerli hafta...



UYUMLU BİR İKİLİYİZ

Galatasaray'dan teklif aldığımda inanmadım. Chaves'ten G.Saray gibi büyük bir kulübe gitmek çok büyük bir adımdı. Bu yüzden çok inandırıcı gelmedi. Biraz zaman geçtikten sonra inandırıcı olmaya başladı, 1 ay sonra inanmaya başladım. Luyindama ile geldiğimizden beri iyi bir uyumumuz olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar yeni iki stoper olarak iyi bir performans ve uyum gösterdiğimizi düşünüyorum. Gelecek sezon da burada şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorum."



Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı iki stoperi Marcao ve Luyindama, yarım sezonda kaldırdıkları 2 kupa ile farklı bir sevinç yaşıyorlar. Yakalanan başarıyı 'rüya gibi' olarak tarif eden 'Duvar ustaları', hem lig hem kupa şampiyonluklarını FOTOMAÇ'a değerlendirdiler. Fatih Terim'den gelecek sezonki planlarına kadar samimi açıklamalarda bulundular. İşte müthiş ikilinin açıklamaları...



FATİH TERİM BABA GİBİ

Fatih Terim'e de övgüler dizen iki yıldız, hocanın kendilerine çok yardımı olduğunu belirttiler. Marcao, "Onun sayesinde burada olduğumu biliyorum. Bir kez daha ona teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimden ilk günden beri bu güveni bana verdi" derken, Luyindama da "Fatih hoca benim için bir baba gibi. Bana babalık yapıyor. Yeteneklerimi biliyor, görüyor bu yetenekleri. Galatasaray'da nasıl oynamam gerektiğini, futbolu nasıl oynamam gerektiğini söylüyor, öğütlüyor" ifadesini kullandı.



F.BAHÇE DERBİSİNDE YERİMDE DURAMADIM

Sezonun en önemli maçlarından biri olan Kadıköy'deki F.Bahçe derbisinde iki oyuncu da cezalı olduğu için forma giyememişti. Maçı TV'den izlemek zorunda kalan yıldızların derbide yaşadıkları şöyle: Marcao: "O maçta gerçekten çok oynamak istiyordum. Kendimi hazır hissediyordum. Ama ne yazık ki evde seyrettim maçı. Hiç oturmadan, ayakta, bir oraya bir buraya giderek karışık duygularla seyrettim. Sahada olsaydım performansımın yüzde 100'ünü verirdim." Luyindama: "F.Bahçe maçında çok oynamak istiyordum. Kart gördüm. Tabii ki daha iyisini vermeyi isterdim. Ancak olmadı."