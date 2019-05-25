Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den altyapı şampiyonlarına teşekkür
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, altyapıda şampiyon olan U14, U17, U19 ve U21 takımları için "İşte altyapı işte şampiyonlar" başlığıyla bir yazı yayınladı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, altyapıda şampiyon olan U14, U17, U19 ve U21 takımlarına yayınladığı açıklama ile teşekkür etti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk yaşayan U14, U17, U19 ve U21 takımlarına teşekkür etti. 'İşte altyapı işte şampiyonlar' başlığı altında yapılan teşekkür açıklamasında Cengiz, başta A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim olmak üzere, şampiyonluk yaşayan tüm altyapı takımlarının teknik heyetlerini tebrik etti.
"İŞTE ALTYAPI İŞTE ŞAMPİYONLAR"
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan teşekkür mesajında konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
22. şampiyonluğumuzun sevincini yaşadığımız bu günlerde, Futbol Akademi Takımlarımızdan da arka arkaya gelen şampiyonluk haberleri göğsümüzü kabartmıştır. Başarıdaki en büyük etken özverili ve disiplinli çalışmadır. Türk futbolunun ve Galatasaray'ımızın geleceği olan gençlerimiz de bir sezon boyunca müthiş bir özveri gösterip üst düzey bir çalışmanın ardından liglerinde şampiyonluklara ulaşmışlardır.
Galatasaraylılık; dürüst oyunla kazanma kültürünü beraberinde getirir. Bu bağlamda 2018-19 sezonunda liglerini şampiyonlukla tamamlayan U14, U17, U19 ve U21 takımlarımızın değerli sporcularını ve cefakar ailelerini içtenlikle kutlar; bu başarıda evlatlarımıza rehberlik eden başta Teknik Direktörümüz Fatih Terim olmak üzere Futbol Akademisi Koordinatörü Ali Yavaş'a, Futbol Akademisi İdari Menajeri Semih Egemen Ersoy'a, Teknik Sorumlularımıza ve Akademi çalışanlarımıza tüm Galatasaraylılar adına teşekkür ederim."
- 25.05.2019
- Güncelleme: 25.05.2019 16:08
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