Galatasaray'da Savanier yeniden listede

Şampiyon Galatasaray lig bitmeden transferin gözde takımı oldu. İddialar arka arkaya gelmeye başlarken İspanyol basını da Cimbom'un, Nimes'te bu sezon ciddi bir yükselişe imza atan Teji Savanier'i istediğini yazdı. İspanya'dan Sevilla'nın da transfer listesine aldığı belirtilen 27 yaşındaki Fransız orta saha ile ilgilenen kulüpler arasında Fiorentina ve Montpellier ile birlikte Galatasaray'ın da olduğu kaydedildi.



Bu sezon Ligue 1'de Nimes forması altında 31 maça çıkan Teji Savanier, 6 gol ve 13 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.