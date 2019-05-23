Galatasaray'da Savanier yeniden listede
Galatasaray'da Younes Belhanda’nın ayrılma ihtimaline karşılık görüşmelerin başladığı bildirildi.
Şampiyon Galatasaray lig bitmeden transferin gözde takımı oldu. İddialar arka arkaya gelmeye başlarken İspanyol basını da Cimbom'un, Nimes'te bu sezon ciddi bir yükselişe imza atan Teji Savanier'i istediğini yazdı. İspanya'dan Sevilla'nın da transfer listesine aldığı belirtilen 27 yaşındaki Fransız orta saha ile ilgilenen kulüpler arasında Fiorentina ve Montpellier ile birlikte Galatasaray'ın da olduğu kaydedildi.
Bu sezon Ligue 1'de Nimes forması altında 31 maça çıkan Teji Savanier, 6 gol ve 13 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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