Galatasaray'da Savanier yeniden listede – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'da Savanier yeniden listede

Galatasaray'da Savanier yeniden listede

'da Younes Belhanda’nın ayrılma ihtimaline karşılık görüşmelerin başladığı bildirildi.

Şampiyon lig bitmeden transferin gözde takımı oldu. İddialar arka arkaya gelmeye başlarken İspanyol basını da Cimbom'un, 'te bu sezon ciddi bir yükselişe imza atan 'i istediğini yazdı. 'dan Sevilla'nın da listesine aldığı belirtilen 27 yaşındaki Fransız orta saha ile ilgilenen kulüpler arasında ve Montpellier ile birlikte Galatasaray'ın da olduğu kaydedildi.

Bu sezon Ligue 1'de Nimes forması altında 31 maça çıkan Teji Savanier, 6 gol ve 13 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

  1. 23.5.2019
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