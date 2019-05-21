Galatasaray pes etmez
Galatasaray 4 gün arayla iki final maçında boy gösterdi.
Öncelikle Akhisar ile karşılaştı ve 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Ardından Başakşehir'le şampiyonluk maçına çıktı. Yine ilk golü kalesinde gördü ama yine mücadeleyi bırakmadı. Maçı 2-1 kazanarak bir kez daha mutlu sona ulaştı.
YERLİ GELENEĞİ
Süper Lig'de Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray mutlu sona ulaşırken, şampiyonlukta yerli teknik direktör hakimiyeti de devam etti. Son 12 sezonda takımlar, yerli teknik direktörlerle mutlu sona ulaştı. Şampiyonluk yaşayan son yabancı Brezilyalı Zico'ydu. Galatasaray, 2018-2019 sezonunda lig ve kupayı kazanarak 7. kez duble yaparken, Beşiktaş 10, Trabzonspor 25, Fenerbahçe ise 26 senedir çifte kupa kazanamadı.
DEDE HASAN'I UNUTMADI
Fatih Terim şampiyonluk sonrasında "Alnımızın teriyle hak ettiğimiz bir şampiyonluk" açıklaması yaptı. Alın terine vurgu yapan Terim'in soyadı da 'Ter'den geliyor. Sıcakların bunalttığı bir gün nüfus memuru, "Hangi soyadını istediğini" sordu. Hasan Usta alnındaki teri gösterip; 'Terim denilsin' dedi. İşte o Hasan Usta, usta hocanın dedesiydi.
- 21.5.2019
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
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Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında Abdullah Avcı bir adım önde
Toplam 1
Yorum
eray irfan can arda turan emre belözoğlu gibi deneyimli oyuncular alınsın gelecek genç oyuncularla deneyim birleşince başarı gelir volkan demirel
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