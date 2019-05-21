Galatasaray pes etmez
21 Mayıs 2019, Salı
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pes etmez

Galatasaray pes etmez

4 gün arayla iki final maçında boy gösterdi.

Öncelikle Akhisar ile karşılaştı ve 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Ardından Başakşehir'le şampiyonluk maçına çıktı. Yine ilk golü kalesinde gördü ama yine mücadeleyi bırakmadı. Maçı 2-1 kazanarak bir kez daha mutlu sona ulaştı.

YERLİ GELENEĞİ
Süper Lig'de yönetimindeki mutlu sona ulaşırken, şampiyonlukta yerli hakimiyeti de devam etti. Son 12 sezonda takımlar, yerli teknik direktörlerle mutlu sona ulaştı. Şampiyonluk yaşayan son yabancı Brezilyalı Zico'ydu. Galatasaray, 2018-2019 sezonunda lig ve kupayı kazanarak 7. kez duble yaparken, 10, 25, ise 26 senedir çifte kupa kazanamadı.

DEDE HASAN'I UNUTMADI
Fatih Terim şampiyonluk sonrasında "Alnımızın teriyle hak ettiğimiz bir şampiyonluk" açıklaması yaptı. Alın terine vurgu yapan Terim'in soyadı da 'Ter'den geliyor. Sıcakların bunalttığı bir gün nüfus memuru, "Hangi soyadını istediğini" sordu. alnındaki teri gösterip; 'Terim denilsin' dedi. İşte o Hasan Usta, usta hocanın dedesiydi.

  1. 21.5.2019
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