Danimarka'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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'da 'ın şampiyonluk kutlaması

Danimarka'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması

'ın, 'in 33. haftasında 'i 2-1 yenerek 22'nci şampiyonluğunu ilan etmesi 'da sarı-kırmızı taraftarlarca coşkuyla kutlandı.

- maçını Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı başkent Kopenhag'da bir kafede birlikte izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ardından bir restoranda birlikte iftar yaptı.

İftarın ardından Kopenhag'daki Belediye Meydanı'nda toplanan çoğunluğu UltrAslan grubu üyesi Galatasaray taraftarı, burada ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yaptı.

Meydanda toplanan çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, meşale yakarak havai fişek attı.

Kopenhag'ın en uzun yaya caddelerinden Ströget'te bir süre yürüyen ve tezahürat yapan taraftarlara bazı Danimarkalılar ile turistler de eşlik etti.

Kutlama esnasında Kopenhag polisinin güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

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  1. 20.05.2019
  2. Güncelleme: 20.05.2019 09:39
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