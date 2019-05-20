Danimarka'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması
Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 22'nci şampiyonluğunu ilan etmesi Danimarka'da sarı-kırmızı taraftarlarca coşkuyla kutlandı.
Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı başkent Kopenhag'da bir kafede birlikte izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ardından bir restoranda birlikte iftar yaptı.
İftarın ardından Kopenhag'daki Belediye Meydanı'nda toplanan çoğunluğu UltrAslan Danimarka grubu üyesi Galatasaray taraftarı, burada ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yaptı.
Meydanda toplanan çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, meşale yakarak havai fişek attı.
Kopenhag'ın en uzun yaya caddelerinden Ströget'te bir süre yürüyen ve tezahürat yapan taraftarlara bazı Danimarkalılar ile turistler de eşlik etti.
Kutlama esnasında Kopenhag polisinin güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
- 20.05.2019
- Güncelleme: 20.05.2019 09:39
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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