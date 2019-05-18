Galatasaraylı Diagne'den uyanık hareket!
18 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaraylı Diagne'den uyanık hareket!

Diagne'den uyanık hareket!

Galatasaraylı Diagne'den uyanık hareket!

Galatasaray'ın kadrosuna devre arasında 'dan kattığı Senegalli , arabasında başvurduğu uyanıklıkla dikkat çekti.

futbolcu önceki akşam İstinyepark'ta görüntülendi. Ailesi ile bir mekanda oturan yıldız futbolcu, çıkışta Galatasaraylı taraftarların ilgisiyle karşılaştı. Ancak Maserati'nin plakası dikkat çekti. İddialara göre Diagne, vergi ödememek için otomobiline Senegal plakası taktırdı.

  1. 18.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaraylı Diagne'den uyanık hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN