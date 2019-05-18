Galatasaraylı Diagne'den uyanık hareket!

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne önceki akşam İstinyepark'ta görüntülendi. Ailesi ile bir mekanda oturan yıldız futbolcu, çıkışta Galatasaraylı taraftarların ilgisiyle karşılaştı. Ancak Maserati'nin Senegal plakası dikkat çekti. İddialara göre Diagne, vergi ödememek için otomobiline Senegal plakası taktırdı.



