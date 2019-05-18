Galatasaraylı Diagne'den uyanık hareket!
Galatasaray'ın kadrosuna devre arasında Kasımpaşa'dan kattığı Senegalli Mbaye Diagne, arabasında başvurduğu uyanıklıkla dikkat çekti.
Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne önceki akşam İstinyepark'ta görüntülendi. Ailesi ile bir mekanda oturan yıldız futbolcu, çıkışta Galatasaraylı taraftarların ilgisiyle karşılaştı. Ancak Maserati'nin Senegal plakası dikkat çekti. İddialara göre Diagne, vergi ödememek için otomobiline Senegal plakası taktırdı.
- 18.05.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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