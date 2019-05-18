Galatasaray'da Feghouli Başakşehir maçını bekliyor
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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'da Feghouli maçını bekliyor

Galatasaray'da Feghouli Başakşehir maçını bekliyor

”ı 2. yarı şampiyonluk yolunda tutan Cezayirli yıldız hırslı: “50 bin taraftar bizimle. Bu maça motive durumdayız.”

Sezonun ilk yarısını 1 gol, 1 asistle tamamladıktan sonra ikinci devrede coşan , Cimbom'un başarısında büyük bir role sahip. 2. yarıda 7 gol atıp, 5 asist yapan süper yıldız, maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Cezayirli hücum oyuncusu "Açıkçası maç için sabırsızlanıyorum. Çok motive bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu son final. Başakşehir ile aynı puandayız. 50 bin taraftar bizimle olacak. Bu rakip üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak" diye konuştu.

KUPA MORAL OLDU
?Sofiane Feghouli, Akhisar'ı yenerek kupayı kazanmalarının Başakşehir maçı öncesi kendileri için moral olduğunu söyledi. Cezayirli yıldız "Hedeflerim arasında kupa vardı. 'a geliş amacım buydu. Çünkü G.Saray'dan önceki kariyerimde hiç kupa kazanmamıştım" dedi. Feghouli "Bu sene sakatlık yaşamadım ve daha fazla maça çıkıyorum. Sezon başında oynamadım ama kendimi bırakmadım. 29 yaşın getirdiği olgunluk var. Hayata eskisi gibi bakmıyorum. Bunlar performansımı olumlu.

  1. 18.5.2019
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