Galatasaray'da Feghouli Başakşehir maçını bekliyor

Sezonun ilk yarısını 1 gol, 1 asistle tamamladıktan sonra ikinci devrede coşan Sofiane Feghouli, Cimbom'un başarısında büyük bir role sahip. 2. yarıda 7 gol atıp, 5 asist yapan süper yıldız, Başakşehir maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Cezayirli hücum oyuncusu "Açıkçası maç için sabırsızlanıyorum. Çok motive bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu son final. Başakşehir ile aynı puandayız. 50 bin taraftar bizimle olacak. Bu rakip üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak" diye konuştu.



KUPA MORAL OLDU

?Sofiane Feghouli, Akhisar'ı yenerek kupayı kazanmalarının Başakşehir maçı öncesi kendileri için moral olduğunu söyledi. Cezayirli yıldız "Hedeflerim arasında kupa vardı. Galatasaray'a geliş amacım buydu. Çünkü G.Saray'dan önceki kariyerimde hiç kupa kazanmamıştım" dedi. Feghouli "Bu sene sakatlık yaşamadım ve daha fazla maça çıkıyorum. Sezon başında oynamadım ama kendimi bırakmadım. 29 yaşın getirdiği olgunluk var. Hayata eskisi gibi bakmıyorum. Bunlar performansımı olumlu.