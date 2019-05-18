Galatasaray'da Feghouli Başakşehir maçını bekliyor
Galatasaray”ı 2. yarı şampiyonluk yolunda tutan Cezayirli yıldız hırslı: “50 bin taraftar bizimle. Bu maça motive durumdayız.”
Sezonun ilk yarısını 1 gol, 1 asistle tamamladıktan sonra ikinci devrede coşan Sofiane Feghouli, Cimbom'un başarısında büyük bir role sahip. 2. yarıda 7 gol atıp, 5 asist yapan süper yıldız, Başakşehir maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Cezayirli hücum oyuncusu "Açıkçası maç için sabırsızlanıyorum. Çok motive bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu son final. Başakşehir ile aynı puandayız. 50 bin taraftar bizimle olacak. Bu rakip üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak" diye konuştu.
KUPA MORAL OLDU
?Sofiane Feghouli, Akhisar'ı yenerek kupayı kazanmalarının Başakşehir maçı öncesi kendileri için moral olduğunu söyledi. Cezayirli yıldız "Hedeflerim arasında kupa vardı. Galatasaray'a geliş amacım buydu. Çünkü G.Saray'dan önceki kariyerimde hiç kupa kazanmamıştım" dedi. Feghouli "Bu sene sakatlık yaşamadım ve daha fazla maça çıkıyorum. Sezon başında oynamadım ama kendimi bırakmadım. 29 yaşın getirdiği olgunluk var. Hayata eskisi gibi bakmıyorum. Bunlar performansımı olumlu.
- 18.5.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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