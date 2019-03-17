Ozan Kabak performansıyla büyülüyor! Almanya onu konuşuyor
Galatasaray'dan hatrı sayılır bir bonservis bedeliyle devre arasında Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, performansıyla parmak ısırtıyor. Ozan Kabak son olarak Hoffenheim maçında otoritelerden tam not aldı.
Ocakta Galatasaray'dan Bundesliga takımı Stuttgart'a giden Ozan Kabak, Almanya'daki yükselişini sürdürüyor.
Stuttgart'ın, Bundesliga'da Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede forma giyen Ozan, maçın adamı seçildi. Hannover maçında 2 gol kaydeden 18 yaşındaki stoper, takımının attığı golün hazırlayıcılığını yaptı.
Ozan Kabak & Lewandowski
Stuttgart'ta Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken, 75. dakikada sarı kart gördü. 18 yaşındaki milli stoper bu performansı ile 9.3 puan aldı
- 17.03.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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