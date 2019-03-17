Ozan Kabak performansıyla büyülüyor! Almanya onu konuşuyor
17 Mart 2019, Pazar
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performansıyla büyülüyor! onu konuşuyor

Ozan Kabak performansıyla büyülüyor! Almanya onu konuşuyor

'dan hatrı sayılır bir bonservis bedeliyle devre arasında Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan , performansıyla parmak ısırtıyor. Ozan Kabak son olarak Hoffenheim maçında otoritelerden tam not aldı.

Ocakta 'dan Bundesliga takımı Stuttgart'a giden , 'daki yükselişini sürdürüyor.

Stuttgart'ın, Bundesliga'da Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede forma giyen Ozan, maçın adamı seçildi. Hannover maçında 2 gol kaydeden 18 yaşındaki stoper, takımının attığı golün hazırlayıcılığını yaptı.



Ozan Kabak & Lewandowski

Stuttgart'ta Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken, 75. dakikada sarı kart gördü. 18 yaşındaki milli stoper bu performansı ile 9.3 puan aldı

  1. 17.03.2019
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