Galatasaray 5-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU)
Feghouli, Onyekuru (2), Ndiaye ve Diagne ile şahlanan Aslan, lider Başakşehir’e “Peşindeyim” mesajı verdi. Cimbom bu farkla şampiyonluk umutlarını tazeledi.
EVDEKİ SÜPER SERİ
Geçen yıldan bu yana deplasmanda istikrarsız bir performans sergileyen Galatasaray, taraftarı önünde ise müthiş bir seriye sahip. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde oynadığı son 32 maçta rakiplerine yenilmedi. Söz konusu karşılaşmalarda 27 galibiyet elde eden Cimbom, 5 kez de berabere kaldı. Taraftarı önünde bir başka oynayan Aslan, bu farklı galibiyetle lider Başakşehir'e "Daha bu köprünün altından çok sular akar. Sonuna kadar takipteyim" mesajı verdi, şampiyonluk umutlarını tazeledi.
Savaş ÇORLU
ASLAN ÇOK ÜSTÜN
Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya geldi. Cimbom bu periyotta 28, kırmızıbeyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.
EVDE DE ÖNDE
Evde de üstün İstanbul'daki maçlar İki takımın İstanbul'da yaptığı 22 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 48 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.
- 12.3.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Galatasaray 5-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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