Galatasaray 5-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU) - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray 5-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU)

5-0 (MAÇ SONUCU)

Galatasaray 5-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU)

Feghouli, Onyekuru (2), Ndiaye ve Diagne ile şahlanan Aslan, lider ’e “Peşindeyim” mesajı verdi. bu farkla şampiyonluk umutlarını tazeledi.

Spor Toto 'in 25. haftasında , 'nın yıldızlaştığı maçta 'u 5-0 mağlup etti. Stadı'ndaki maçta sarı-kırmızılı ekip özellikle ikinci yarıda coştu, muhteşem taraftarı ile şov yaptı. 'un gollerini Feghouli, Onyekuru (2), Ndiaye ve Diagne kaydetti. Bu sonuçla puanını 49'a yükselten Galatasaray, lider ile arasındaki puan farkını yeniden 8'e indirdi. Antalyaspor ise 32 puanla 9. sırada yer aldı.

EVDEKİ SÜPER SERİ
Geçen yıldan bu yana deplasmanda istikrarsız bir performans sergileyen Galatasaray, taraftarı önünde ise müthiş bir seriye sahip. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde oynadığı son 32 maçta rakiplerine yenilmedi. Söz konusu karşılaşmalarda 27 galibiyet elde eden Cimbom, 5 kez de berabere kaldı. Taraftarı önünde bir başka oynayan Aslan, bu farklı galibiyetle lider Başakşehir'e "Daha bu köprünün altından çok sular akar. Sonuna kadar takipteyim" mesajı verdi, şampiyonluk umutlarını tazeledi.

Savaş ÇORLU

ASLAN ÇOK ÜSTÜN
Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya geldi. Cimbom bu periyotta 28, kırmızıbeyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 5 maçı kazanamayan ekibi 44 golle karşılık verdi.

EVDE DE ÖNDE
Evde de üstün 'daki maçlar İki takımın İstanbul'da yaptığı 22 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 48 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.
Fatih Terim: Galatasaray pes etmez

  1. 12.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray 5-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN