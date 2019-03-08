Galatasaraylı futbolcular eşlerine yemek servisi yaptı
08 Mart 2019, Cuma
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Galatasaraylı futbolcular eşlerine yemek servisi yaptı

Galatasaraylı futbolcular eşlerine yemek servisi yaptı

Galatasaraylı futbolcular, 8 Günü'nde Florya'da yapılan etkinlikte eşlerine yemek servisi yaptı.

8 Günü, 'nde düzenlenen organizasyonla kutlandı. Teknik Direktör 'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte futbolcuların eşleri, idari ve teknik ekip, tesis çalışanlarının eşleri ve Fatih Terim'in kızı Bahçekapılı yer aldı.
Antrenman sonrası yapılan organizasyon, Terim'in yemek öncesinde günün anlamına ilişkin konuşmasıyla başladı. Yemek servisi futbolcular tarafından yapılırken, Uruguaylı kaleci 'nın eşi Patricia'nın doğum günü için de pasta kesildi.
Günün anısına futbolcu ve çalışanların eşlerine forma hediye edilirken, 8 Mart etkinliği toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

  1. 08.03.2019
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