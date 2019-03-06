Adana Galatasaray Taraftarları Derneği kuruldu
Adana Galatasaray Taraftarları Derneğinde amacı ve çalışma koşullarıda belirlendi.
Kurucu Başkan Ozan Burucu, Başkan Yardımcısı Ahmet Özsırkıntı, Genel Sekreter Duygu Burucu, Sayman Serdar Puli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Selen Canoğulları, Elif Sönmez ve Ertan Acarlar nezaretinde faaliyetlerine başlayan dernek, amacını ve çalışma koşullarını da belirledi.
Adana Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Ozan Burucu, Adana, Mersin, Tarsus ve Osmaniye'de yerleşik veya Adana, Mersin, Tarsus ve Osmaniye doğumlu olan ve Galatasaray spor takımlarını destekleyen taraftarların birlik ve dayanışmasının yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü'ne manevi destek sağlamayı, Galatasaray taraftarına organizasyonlar düzenlemeyi, spor ve Galatasaray taraftarlığı bilincini arttırmayı amaçladıklarını vurguladı. Görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürüteceklerini belirten Burucu, üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için toplantılar ve sosyal etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti.
Burucu, Adana Galatasaray Taraftarları Derneği tanıtım toplantısı yaparak üye adayı taraftarlara derneğin ilerleyen günlerde yapacağı organizasyon ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Burucu, Türkmenbaşı Bulvarı'nda çalışmalarına başlayan Adana Galatasaray Taraftarları Derneği'nin hem Galatasaray camiasına hem de Adana, Mersin, Tarsus ve Osmaniyeli Galatasaraylı taraftarlara hayırlı olmasını diledi.
- 06.03.2019
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Çöküş yaşadı
Toplam 1
Yorum
FETTAH hakem hataları yüzünden bir takımı nasıl saf dışı bıraktıklarına baksınlar, eserleriyle övünsünler.
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Galatasaray'da hedef 10'da 10!
Toplam 1
Yorum
mehmet tarihi ve mesajı bir yere kaydedin en az 4 mağlubiyeti olur
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"Kandırıldım"
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal KARAMAN ' dan ders al sayın KARADENİZ kulübün ekonomik durumu iyi değil diye alacaklarından vazgeçti ?
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