Galatasaray CEV Cup'ta finalde

Deplasmanda oynanan yarı final ilk karşılaşmasından 3-1 mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızılı takım, rövanş maçını ise 3-1 kazandı. Finale kalan ekibin belirlendiği altın seti 15-10 kazanan Galatasaray, adını CEV Cup'ta finale yazdırdı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.



Karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı. Üst üste bulduğu sayılarla farkı açan konuk ekip, ilk seti 25-18 üstün tamamladı ve setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sette iyi bir performans sergileyen sarı kırmızılılar, seti 25-19 kazandı ve setlerde durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü setin başı karşılıklı sayılarla başladı. Sonrasında Galatasaray, Kuzbass Kemerova karşısında farkı açarak üçüncü seti de 25-21 kazandı ve setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü set boyunca etkili oyununu sürdüren Galatasaray, seti 25-17 kazanarak karşılaşmayı 3-1 galip tamamladı ve maçı altın sete taşıdı. Altın sette de harika bir performans sergileyen sarı kırmızılı ekip, seti 15-10 kazandı ve adını finale yazdırdı.



Galatasaray finalde Olympiakos - Trentino eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.