Medyanın da yıldızı – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
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Medyanın da yıldızı

Medyanın da yıldızı
PRNet ve Ajans Press'in 2018 yılı içerisinde gerçekleşen medya araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik sorumlusunun, hakkında 26 bin 800 haber çıkışı tespit edilen 'ın teknik direktörü olduğu görüldü.
  1. 1.3.2019
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