İmparator'la 5 yıl daha

Galatasaray Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim ile her konuda anlaştı, yeni anlaşma gelecek hafta işleme konulacak. Mustafa Cengiz yönetimi 16 Ekim 2018'de resmi siteden, "Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden 2 sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır" açıklamasını yapmıştı. Fatih Terim o gün boş kağıda imza atmış ve alacağı ücret de eklenmemişti.



KASADAN ÇIKIYOR

Başkan Cengiz, yöneticiler ve Terim'in avukatı Rezan Epözdemir ile yapılan görüşme sonunda, Futbol Federasyonu'na verilmek üzere 4.5 aydır kulübün kasasında duran sözleşmeye son şekli verildi. Yönetimin görev süresi düşünülerek +3 yıllık opsiyon maddesi konulurken 65 yaşındaki çalıştırıcının yıllık ücreti de 3 milyon euro karşılığı TL olarak belirlendi. Ücretine zam istemeyen sarı-kırmızılı hoca, herhangi bir tazminat talebinde de bulunmadı. Resmi sözleşme Erzurumspor maçı sonrası TFF'ye iletilecek.



Savaş ÇORLU



Taraftarların sevgilisi Fatih Terim, mevcut sözleşmesinde olduğu gibi şampiyonluk halinde 500 bin Euro ekstra prim alacak.

KARAR YENİ YÖNETİMDE

Mustafa Cengiz yönetiminin görev süresi Mayıs 2021'de bitiyor. Terim'in sözleşmesindeki +3'lik opsiyonla ilgili karar yeni yönetime bırakıldı. Bu konuda herhangi bir tazminat maddesi de anlaşmaya konulmadı.



1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Fatih Terim'in, Dursun Özbek döneminde imzalanan 1.5 yıllık sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da sona erecek. Yönetim ile yaptığı görüşmede sözleşmesinin uzatılmasını kabul eden ve önce boş mukaveleye imza atan Fatih Terim'in yeni kontratı 1 Haziran'dan itibaren işlerlik kazanacak.



Terim'in G.Saray performansı:



SEZON 12

MAÇ 448

GALIBIYET 270

BERABERLIK 100

MAĞLUBIYET 78



BAŞARILARI:



UEFA KUPASI 1

SÜPER LIG 7

TÜRKIYE KUPASI 2

TFF SÜPER KUPA 2

CB KUPASI 2

TSYD KUPASI 3



BAYRAM SEVİNCİ

Fatih Terim'in 16 Ekim'de imzalanan anlaşmasının işleme konulacağı haberi taraftarları da oldukça memnun etti. Terim'siz Galatasaray düşünemeyen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı işaret etti.



İŞTE O MESAJLARDAN BAZILARI:



4 5 yıl değil ömür boyu olsun. @belhandaandsoso

4 Dünyanın en güzel haberi… @erdi2275 4 2024'te

Galatasaray Başkanı olur artık. @ALPERNNKOCAK

4 5 yıl içinde Şampiyonlar Ligi Kupası müzemizde olacak. @Keremb1905Kerem