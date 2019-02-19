Fatih Terim'den Diagne'ye uyarı!
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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'den Diagne'ye uyarı!

Fatih Terim'den Diagne'ye uyarı!

maçından sonra karşısında da kırmızı karttan ucuz yırtan Senegalli oyuncu uyarıldı. İmparator, daha dikkatli davranmasını istedi.

Cimbom'un devre arasında renklerine bağladığı sadece penaltıdan gol atabildi. 27 yaşındaki yıldız, hücumda takım arkadaşlarına alan açarak büyük katkı veriyor ancak kendi gol atamadığı için sinirli. Bu da oyununa yansıyor. Sarı kartı varken maçında Rodallega'ya arkadan giren Diagne, yine rahat durmadı.


SADECE OYUNUNA BAK

, maçının hemen başında rakibinin yüzüne sert harekette bulunan Diagne'yi karşılaşma sonunda uyardı. İmparator "İki maçta da kırmızı görebilirdin. Takıma katkından memnunum. Gelecekte goller atacağını da biliyorum ama sahada dikkatli olmalısın. Rakipler üzerine oynuyor, sen kendi futboluna bak" dedi.

DEMİRER'DEN GÖNDERME

taraftarı olan komedyen , Mbaye Diagne'nin kötü performansını kendi tarzında eleştirdi. Demirer "Diagne'ye parayı peşin vermiş olabilir miyiz?" şeklide bir paylaşım yaptı. Demirer ardından bu paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırdı.


İŞTE TREZEGUET FARKI

Fatih Terim, transfer döneminde Kasımpaşa'dan Trezeguet'yi istemişti. İmparator'un onu ne kadar çok istediği önceki günkü maçta ispatlandı. Galatasaray'a frikikten 1 gol atan Mısırlı yıldız, 3 kilit pas verdi, 4 adam geçti. Cimbom, ara transfer döneminin son gününde 23.50'ye kadar Trezeguet için uğraşmış ancak işi bitirememişti.

SİNAN İLK KEZ YOKTU

Aslan'da bu sezon sakatlık harici ilk defa bir deplasman maçını kaçırdı. 27 yaşındaki oyuncu daha önce Stadı'ndaki BB Erzurumspor ve maçlarından forma giymemişti. İlk kez deplasmanda süre bulamadı. Sinan Gümüş daha çok çalışıp formayı alacağını ifade etti.

BARTALI DOKUNUŞU

Galatasaray sezonun ilk yarısında 100 kilometreye yakın koşabiliyordu. Devre arasında takıma katılan İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'nin farkı hemen kendini gösterdi. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşısında mesafeyi 111 kilometreye çıkardı. Takımın koşu kalitesi ciddi biçimde arttı. 34 yaşındaki bile 11 kilometreyi gördü.

  1. 19.2.2019
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