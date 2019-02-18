Diagne ikinci kez boş geçti – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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ikinci kez boş geçti

Diagne ikinci kez boş geçti

'daki 3. maçına eski takımı 'ya karşı çıkan , boş geçti.

Forma giydiği ilk maç olan derbisinde gol attıktan sonra Avrupa Ligi'ndeki ile oynanan mücadelede gol atamayan Senegalli forvet, dün de skora etki edemedi. Maç sonunda Galatasaraylılar oyuncuyu tribüne çağırdı. Kasımpaşalılar ise 'yi yuhaladı.
  1. 18.2.2019
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