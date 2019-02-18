Daha iyi oynamalıyız
Maça adeta geride başladıklarını aktaran başarılı çalıştırıcı, “4-1’lik galibiyet güzel fakat her maçta daha da üstüne koyarak oynamamız gerekiyor” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, düşüşte olmalarına rağmen etkili futbolcuları bulunan Kasımpaşa'yı yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kasımpaşa deplasmanlarında her zaman zorlandıklarını itiraf eden başarılı çalıştırıcı, "Bu statta geçen sezon öne geçip mağlup olmuştuk. Bu kez geriye düştük ve kazandık. Eksiklerimiz vardı ama oynayanlar aratmadı. Aslında maça kötü başladık. Erken bir gol yedik ve bu bizi biraz uyandırdı. Daha etkili başlamalıydık. Bulduğumuz ikinci golden sonra rakibin direncini biraz kırdık. Donk'un savunma arkasına attığı etkili pasları kullanmak istedik, oldu. Bazı oyuncuların performansından memnun değilim. Mental ve fiziksel yorgunluklar olabilir. Galatasaray her geçen maç daha iyi oynamak zorundadır" ifadelerini kullandı. Terim, 3 gol atan Feghouli'yi kutlarken, Diagne ve Mitroglou'ya da açık açık gönderme yaptı. İmparator, "Darısı Diagne ve Mitroglou'nun başına" diyerek oyuncularına mesaj gönderdi. Terim Trabzon maçından sonra Kasımpaşa'yı yenmek zorunda olduklarını kaydeden ve bunu başardıkları için mutlu olduklarını söylerken, şampiyon olmak için artık puan kaybı yapmamaları gerektiğinin de ısrarla altını çizdi.
23 YIL SONRA BULUŞTULAR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kasımpaşa'nın hocası Mustafa Denizli 21 yıl sonra ilk kez karşılaştı. En son 23 Ağustos 1996'da Kocaeli-G. Saray maçında karşılaşan iki hocanın mücadelesi 1-1 bitmişti. Ayrıca Terim, kariyerinde ilk kez Denizli'yi mağlup etmeyi başardı.
KULÜBEDEN HİÇ ÇIKMADI
Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ilk yarısını alışık olmadık bir şekilde kulübede geçirdi. Mustafa Denizli ise ilk 45 dakika hiç kulübeye girmedi.
- 18.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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