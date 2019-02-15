Sağ bekte Linnes’i tercih etti – Fotomaç – 15 Şubat 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Sağ bekte ’i tercih etti

Sağ bekte Linnes’i tercih etti

sağ bekte yine Martin 'e şans verdi. Sakatlığı geçen Mariano ise yedek soyundu.

oyunda kaldığı sürede elinden geleni yaptı. İkinci yarıda oyuna giren Mariano'nun gayretleri sonuç vermedi.
  1. 15.2.2019
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