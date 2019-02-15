CAS'tan Galatasaray açıklaması
15 Şubat 2019, Cuma
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CAS'tan açıklaması

CAS'tan Galatasaray açıklaması

Uluslararası (CAS), Kulübünün, ile olan yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik itirazının kabul edildiğini bildirdi.

CAS'tan yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün 15 Ekim 2018'de yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik başvurusunun incelendiği ve talebin kabul edildiği kaydedildi.

, 5 Ekim 2018 tarihinde Kulübü ile yapılan anlaşmayı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonuna geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.

Galatasaray Kulübü Başkanı de bugün yaptığı açıklamada, CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının süreceğini ifade etmişti.

  1. 15.2.2019 18:47
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