CAS'tan Galatasaray açıklaması
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Galatasaray Kulübünün, UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik itirazının kabul edildiğini bildirdi.
CAS'tan yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün 15 Ekim 2018'de yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik başvurusunun incelendiği ve talebin kabul edildiği kaydedildi.
UEFA, 5 Ekim 2018 tarihinde Galatasaray Kulübü ile yapılan anlaşmayı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonuna geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de bugün yaptığı açıklamada, CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının süreceğini ifade etmişti.
- 15.2.2019 18:47
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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