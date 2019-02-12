İmparator farkı
Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı 18 maçta 11 kez yenilen ve sadece 4 galibiyet alabilen Galatasaray, Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından kabuk değiştirdi.
Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı 18 maçta 11 kez yenilen ve sadece 4 galibiyet alabilen Galatasaray, Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından kabuk değiştirdi. Teknik direktör Fatih Terim; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 25 maçın 22'sinde mağlup olmadı. Takıma döndüğü 2017 yılının Aralık ayından beri 3 rakibine karşı oynadığı 7 maçın 3'ünü kazandı, 2 beraberlik aldı.
100. GALİBİYET
Trabzonspor'u yenerek zirve iddiasını sürdüren Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 142 Süper Lig maçında 100. galibiyetini aldı.
BARCELONA GİBİ
Diagne'nin penaltıdan attığı golle öne geçen ve skoru lehine çeviren Galatasaray maçın ilk yarısı oynanırken bir ara Barcelona'yı anımsatan pas trafiğine girdi. Sarı-kırmızılı futbolcular 135.44 saniyede 41 pas yaptı. Onyekuru'nun şutuyla sonuçlanan pas trafiği boyunca hiçbir Trabzonsporlu oyuncu topa dokunamadı.
TRABZONSPOR'U SAHADAN SİLDİ
Trabzonspor karşısında ilk yarı fırtına gibi esen Galatasaray bu sezon ligde bir maçın ilk yarısında rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan (26) takım oldu. 18 şutta 9 isabet bulan Aslan, şutların 15'ini açık oyunda buldu. 745 kez topla buluşan, 545 kez pas yapan, 25 kez adam geçen ve 34 çalım deneyen Galatasaray büyük beğeni aldı.
BAŞAKŞEHİR'E GÖNDERME
Trabzon galibiyetiyle moral bulan Fatih Terim, Başakşehir ile olan 6 puanlık farkın önemli olmadığını söyledi. "13 hafta büyük bir zaman ve daha çok maç var" diyen tecrübeli çalıştırıcı, ayrıca sadece ligde mücadele eden Başakşehir'e de "Biz yola 3 kulvarda çıktık ve 3 kulvarda da devam ediyoruz" sözleriyle mesaj gönderdi.
- 12.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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