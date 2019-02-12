Filede yarı final sınavı
GalatasaraY HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final rövanş maçında bugün Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'a konuk olacak.
GalatasaraY HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final rövanş maçında bugün Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'a konuk olacak. Karşılaşma, TSİ 18.00'de oynanacak. İstanbul'daki karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, sahadan avantajlı bir skorla ayrılması halinde adını yarı finale yazdıracak.
- 12.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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