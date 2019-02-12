Filede yarı final sınavı – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Filede yarı final sınavı

Filede yarı final sınavı

GalatasaraY HDI Sigorta Takımı, CEV Kupası 4'lü final rövanş maçında bugün Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'a konuk olacak.

GalatasaraY HDI Sigorta Takımı, CEV Kupası 4'lü final rövanş maçında bugün Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'a konuk olacak. Karşılaşma, TSİ 18.00'de oynanacak. 'daki karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, sahadan avantajlı bir skorla ayrılması halinde adını yarı finale yazdıracak.

  1. 12.2.2019
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