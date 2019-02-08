Öztürk ilk kez yönetecek – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Öztürk ilk kez yönetecek

Öztürk ilk kez yönetecek

ile arasında oynanacak zorlu karşılaşmaya atandı.

ile arasında oynanacak zorlu karşılaşmaya atandı. 10 Şubat Pazar günü Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. bölgesi hakemi olan Ümit Öztürk, kariyerinde ilk kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan bir müsabakada düdük çalacak.

GALATASARAY KAYBETMEDİ
Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı 8 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, sahadan 7 kez galip ayrılırken, 1 kez berabere kaldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılı futbolcular 16 sarı kart, 1 de gördü. 36 yaşındaki hakem, Galatasaray'ın en son ligin ilk yarısında 1-1 biten maçını yönetti.

2 KIRMIZI KART GÖSTERDİ
Ümit Öztürk bu sezon Trabzonspor'un maçlarında hiç görev almazken, daha önce Trabzonspor'un 6 karşılaşmasını yönetti. Bu maçlarda bordo-mavililer 4 kez kazanırken, 1'er kez de yenildi ve berabere kaldı. Öztürk, ekibindeki futbolculara 18 sarı, 2 kırmızı kart gösterdi.

  1. 8.2.2019
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