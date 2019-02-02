Alanyaspor'dan Galatasaray'a çelme
Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile döndü. Galatasaray'ın tek golünü Feghouli atarken Alanyaspor'un golü Djalma'dan geldi.
Galatasaray bu beraberlik ile puanını 36'ya yükseltirken 2.sıradaki yerini korudu. Alanyaspor ise 25 puan ile 10.sırada sabit kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Göztepe ile deplasmanda oynadıkları maçta forma giyen Maicon, Selçuk İnan ve Sinan Gümüş yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de sarı kart cezası sona eren Belhanda ile yeni transferler Mitroglou ve Luyindama'ya şans verdi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı yeni golcüsü Mbaye Diagne, Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde kırmızı kart cezası olduğu için kadroda yer almadı.
GALATASARAY SAHAYA 11 YABANCI İLE ÇIKTI
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor karşısındaki ilk 11'inde hiç Türk oyuncu olmaması dikkati çekti.
Sarı-kırmızı takım karşılaşmaya Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Mitroglou ile 11'iyle çıktı.
AYTEMİZ ALANYASPOR'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de zorunlu iki değişiklik gerçekleştirdi.
Yalçın, geçen haftaki mücadelede ilk 11'de yer alan ancak İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo takımına transfer olan Merih Demiral ile sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç'ın yerine ilk 11'de Baiano ve Djalma'ya şans tanıdı.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Karşılaşma öncesinde stat ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.
- 2.2.2019 20:54
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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