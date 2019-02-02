Alanyaspor'dan Galatasaray'a çelme

Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile döndü. Galatasaray'ın tek golünü Feghouli atarken Alanyaspor'un golü Djalma'dan geldi.

Galatasaray bu beraberlik ile puanını 36'ya yükseltirken 2.sıradaki yerini korudu. Alanyaspor ise 25 puan ile 10.sırada sabit kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Göztepe ile deplasmanda oynadıkları maçta forma giyen Maicon, Selçuk İnan ve Sinan Gümüş yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de sarı kart cezası sona eren Belhanda ile yeni transferler Mitroglou ve Luyindama'ya şans verdi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı yeni golcüsü Mbaye Diagne, Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde kırmızı kart cezası olduğu için kadroda yer almadı.

GALATASARAY SAHAYA 11 YABANCI İLE ÇIKTI

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor karşısındaki ilk 11'inde hiç Türk oyuncu olmaması dikkati çekti.

Sarı-kırmızı takım karşılaşmaya Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Mitroglou ile 11'iyle çıktı.

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de zorunlu iki değişiklik gerçekleştirdi.

Yalçın, geçen haftaki mücadelede ilk 11'de yer alan ancak İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo takımına transfer olan Merih Demiral ile sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç'ın yerine ilk 11'de Baiano ve Djalma'ya şans tanıdı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşma öncesinde stat ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.