Aslan kara geçti!
Galatasaray uzun bir aradan sonra kar açıkladı.
17 YILDA İKİNCİ KEZ
Galatasaray 2001 yılında halka arzının gerçekleşmesi sonrasında ikinci kez dönem karı açıkladı. Açıklanan bu kar aynı zamanda, kulübün faaliyet gelirlerinden elde ettiği ilk reel karlılık olarak kayıtlara geçti. Mustafa Cengiz Yönetimi, yalnızca UEFA Finansal Fair Play Kurallarına uymakla kalmayıp dönem sonu karı elde etmeyi de hedefliyor.
AVRUPA'NIN EN İYİSİ
Galatasaray'ın mali tablolarındaki değişim uluslararası raporlara da yansıdı. Son olarak uluslararası denetim vergi ve danışmanlık şirketi KPMG'nin her yıl Avrupa'nın şampiyon kulüplerini mercek altına aldığı araştırmasında, sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın 8 şampiyonu arasında, yıllık gelirini yüzde 19'luk oranla, en fazla artıran kulüp olmayı başardı.
THY'NİN YENİ YILDIZI OLDU
Yuto Nagatomo, Türkiye'yi tanıtacak. Japonya'da 2019'un 'Türkiye Yılı' ilan edilmesiyle birlikte tanıtım faaliyetlerine hız veren THY, yıldız futbolcu ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması yaptı. Geçen yılın ilk 11 ayında Türkiye'yi 75 binin üzerinde Japon vatandaşı ziyaret etmişti. Bu yıl sayının daha da artması hedefleniyor.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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