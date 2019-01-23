Aslan kara geçti!
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Aslan kara geçti!

Aslan kara geçti!

uzun bir aradan sonra kar açıkladı.

Kulüpler ligde şampiyonluk mücadelesi kadar bütçelerini denkleştirmek için de büyük çaba harcarken acı reçeteyi içen 'ın kemer sıkma politikası sonuç verdi. Sarı-kırmızılı ekip uzun bir aradan sonra artıya geçti. Geçtiğimiz yılın son 6 aylık faaliyet raporları paylaşılırken Galatasaray yönetimi, 2 milyon 900 bin TL kar açıkladı. Buna karşılık Galatasaray'ın ezeli rakiplerinden aynı dönemi 156 milyon 390 bin TL zararla kapattı. de 54 milyon 726 bin TL zarar yazdı.

17 YILDA İKİNCİ KEZ
Galatasaray 2001 yılında halka arzının gerçekleşmesi sonrasında ikinci kez dönem karı açıkladı. Açıklanan bu kar aynı zamanda, kulübün faaliyet gelirlerinden elde ettiği ilk reel karlılık olarak kayıtlara geçti. Yönetimi, yalnızca Kurallarına uymakla kalmayıp dönem sonu karı elde etmeyi de hedefliyor.

AVRUPA'NIN EN İYİSİ
Galatasaray'ın mali tablolarındaki değişim uluslararası raporlara da yansıdı. Son olarak uluslararası denetim vergi ve danışmanlık şirketi KPMG'nin her yıl Avrupa'nın şampiyon kulüplerini mercek altına aldığı araştırmasında, sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın 8 şampiyonu arasında, yıllık gelirini yüzde 19'luk oranla, en fazla artıran kulüp olmayı başardı.

'NİN YENİ YILDIZI OLDU
Yuto Nagatomo, 'yi tanıtacak. 'da 2019'un 'Türkiye Yılı' ilan edilmesiyle birlikte tanıtım faaliyetlerine hız veren THY, yıldız futbolcu ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması yaptı. Geçen yılın ilk 11 ayında Türkiye'yi 75 binin üzerinde Japon vatandaşı ziyaret etmişti. Bu yıl sayının daha da artması hedefleniyor.
  1. 23.1.2019
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